孟耿如產後亮麗復出！誇黃子佼育兒變主動 第二胎計劃曝光
31歲女星孟耿如產後復出，和郭子乾、胡智強拍攝影集《省省吧！我家富貴發》，與主持人黃子佼育有愛女「小玉米」後，首次回歸劇組工作，就要挑戰輕鬆喜劇，詮釋一名單親媽媽，曾抱怨老公黃子佼總是以工作為重，較少參與育兒工作，讓她身心俱疲，如今孩子快滿1歲了，新手爸爸也越來越上手，她讚美另一半有進步，「他最近改變很多，願意主動晚上起來、餵飯照顧孩子」。
記者江芷稜/綜合報導
要兼顧家庭與工作，孟耿如坦言不容易，但與老公都會彼此支持對方事業，互相協調時間，不想因長時間工作與孩子分離，「不要心裡有委屈，心態健康就不會有太多爭吵」，至於是否再接再勵生第二胎，黃子佼不希望這麼快，她不想一廂情願，會尊重另一半的想法。郭子乾則以過來人提出建言，要男性多為女性著想，「男人不要以為在外面忙就是忙，家裡更忙。回家盡量站在第三人角度著想。」
《省省吧！我家富貴發》以林口社宅公共藝術計畫為背景，描述超級「省錢」的一家人的故事，一家之主劉志中（郭子乾 飾）被預售屋建商惡性倒閉，為了達成富貴發財、買房的夢想，與家裡三兄妹大富（余晉 飾）、大貴（胡智強 飾）與大發（陳昭妃 飾）用盡方法省錢，使出各種貪鄰居小便宜的招數，甚至將鄰居單親媽媽可芳（孟耿如 飾）當成免費保姆等行徑，默默培養出如同家人一般的感情。
在現實生活中，升格為人母的孟耿如，不僅媽媽經不離口，此次在戲中也延續母親身分，不只照顧自己的小孩，還被郭子乾飾演的小氣鄰居佔便宜，當成免費保姆使喚。不過與現實幸福樣貌反差的身分是飾演離婚的單親媽媽，讓她直呼當母親真的不容易。郭子乾笑說孟耿如可能是透過不煮飯的方式來省錢，孟耿如則回應說：「我嫁給黃子佼最省錢！」自曝物欲非常低，小時候還曾經為了省公車錢，直接走路回家。