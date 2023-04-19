特企／「玩美蛻變」宏匯廣場母親節 滿千送百折扣大放送
新北最大結合時尚、親子、娛樂及美食主題的宏匯廣場，今年母親節檔期與因石虎插畫爆紅的東歐藝術家-卡佳聯名合作打造全新的春夏風格！母親節檔期4/20-5/14化妝品滿2,000送200，百貨服飾滿3,000送300，首四日還加碼200元抵用券，國際名品單筆滿10,000送1,000，首四日會員點數狂飆10倍送，快來手刀搶優惠！更推出多款組合價再下殺6、7折的獨家保養品組合，讓媽咪們買得開心！同時還有HUNTER、Gather、AIR SPACE、Ivy’s & MOORIS、FORMIART 等5大品牌新登場，時尚造型師李佑群更以新櫃位商品教授媽咪三種蛻變穿衣術！週末還不知道要去哪裡嗎？最強春日穿搭講座、媽咪二手市集等活動，周周活動不停歇，讓大小朋友周末玩得開心！
宏匯廣場邀請與因為石虎爆紅與台灣結緣並定居台灣的藝術家-卡佳操刀今年母親節主視覺設計，卡佳表示她的靈感來源來自她經常在台灣公園或學校看到的黑冠麻鷺，這個曾瀕臨危機的鳥奇蹟似回到都市中，她透過黑冠麻鷺叼著康乃馨搭配多種花卉帶來母親節到來的意象，更把她對台灣色彩繽紛及充滿新奇的印象融入設計中，期望藉此表達母親堅韌的生命力及都會母親的年輕優雅！繽紛主色調的繪畫躍上宏匯廣場外牆及三樓視覺牆上外，也出現在會員來店禮上，5/1-5/5會員當日單筆消費滿2,000元，就可獲得玩美春夏帆布托特包乙個，5/8-5/12 會員當日單筆消費滿2,000元，玩美花漾彎勾直傘直接帶回家，喜歡卡佳作品的粉絲千萬不能錯過！
母親節檔期開跑同時，HUNTER、Gather、AIR SPACE、Ivy‘s & MOORIS、FORMIART等五大品牌全新櫃位進駐，從服飾到家電通通都有，讓媽咪逛到選擇困難！時尚造型師李佑群以五家新櫃服飾打造出三套最強媽咪Look！梅雨季即將來到，第一套獻給機車通勤的媽咪，彩色鈕扣白襯衫及駝色短褲，再搭上亮黃色防水外套搭配防水長靴濃濃的「英倫通勤風」啊！第二套專為OL媽咪打造「韓系都會風」，藕色連身褲加上中性西裝外套，最後以絲巾點綴提亮，配上楔形涼鞋，優雅又不失個性的上班穿搭；第三套「南法度假風」送給想去海邊走走的媽咪們，純棉藍色襯衫加上A字裙，配上一條跳色水手絲巾及印花遮陽帽，最後穿上白色平底鞋，出發去海邊吧！