NEXON新作《HIT2》展開事前預約　同步釋出嶄新世界觀

 Loft 隱樓 Bar 寵愛 aifian 用戶　致最懂享受的你！

▲到 Loft 隱樓 Bar 消費，使用 aifian App 掃描現場 QR Code 並出示指定頁面，即可獲得 SHOT 一杯。(圖/品牌提供)
▲到 Loft 隱樓 Bar 消費，使用 aifian App 掃描現場 QR Code 並出示指定頁面，即可獲得 SHOT 一杯。(圖/品牌提供)

本報訊

aifian 與林口 Loft 隱樓 Bar 攜手推出「大隱隱於樓」活動，讓 aifian 用戶享受獨家好康，只要於 4 月 21 日至 5 月 21 日活動期間，到 Loft 隱樓 Bar 消費，使用 aifian App 掃描現場 QR Code 並出示指定頁面，即可獲得 SHOT 一杯！智能雲用戶還能享有專屬特調，加碼再享週末駐唱的優先點歌權益，專屬福利只給最懂享受的你！

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據 aifian 官方訊息，除 aifian 用戶享超好康招待外，非 aifian 用戶也可以選擇參加「隱君子乾一杯」（活動時間為 4 月 27 日至 5 月 1 日）或「我愛你大聲說」（活動時間為 5 月 17 日至 5 月 21 日）活動。只要到 Loft 隱樓 Bar 完成指定任務，即可享有 SHOT 一杯。

除了現場消費享好康，aifian 也將額外抽出 16 位幸運得主獲取最高 100 元互動回饋！民眾可追蹤 aifian 官方粉絲專頁掌握活動詳情，也可將 aifian 粉絲專頁設定為「搶先看」，更多加碼驚喜不錯過！

aifian 為新型態電商平台，致力於讓用戶一站管理自己的汽機車、手機、數位錢包等人生裝備。用戶除了可透過 aifian App 隨時掌握裝備狀態與價值，還可以在平台上一鍵升級、轉售裝備。目前，aifian 已和渣打銀行、永豐桃園雲豹隊等知名品牌開展長期合作，民眾可透過註冊 aifian App，多種福利一次享有！活動規則以 Loft 隱樓 Bar ＆ aifian 粉絲專頁規定為準。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

特企／「玩美蛻變」宏匯廣場母親節　滿千送百折扣大放送

特企／統一玲廊滿藝線上藝廊　首跨W TAIPEI推藝術品等級特調

特企／不敢相信！許光漢新代言Volvic法國富維克天然礦泉水

用最好的姿態迎接夏天！控制體脂肪4招懶人法推薦

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀