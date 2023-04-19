Loft 隱樓 Bar 寵愛 aifian 用戶 致最懂享受的你！
aifian 與林口 Loft 隱樓 Bar 攜手推出「大隱隱於樓」活動，讓 aifian 用戶享受獨家好康，只要於 4 月 21 日至 5 月 21 日活動期間，到 Loft 隱樓 Bar 消費，使用 aifian App 掃描現場 QR Code 並出示指定頁面，即可獲得 SHOT 一杯！智能雲用戶還能享有專屬特調，加碼再享週末駐唱的優先點歌權益，專屬福利只給最懂享受的你！
根據 aifian 官方訊息，除 aifian 用戶享超好康招待外，非 aifian 用戶也可以選擇參加「隱君子乾一杯」（活動時間為 4 月 27 日至 5 月 1 日）或「我愛你大聲說」（活動時間為 5 月 17 日至 5 月 21 日）活動。只要到 Loft 隱樓 Bar 完成指定任務，即可享有 SHOT 一杯。
除了現場消費享好康，aifian 也將額外抽出 16 位幸運得主獲取最高 100 元互動回饋！民眾可追蹤 aifian 官方粉絲專頁掌握活動詳情，也可將 aifian 粉絲專頁設定為「搶先看」，更多加碼驚喜不錯過！
aifian 為新型態電商平台，致力於讓用戶一站管理自己的汽機車、手機、數位錢包等人生裝備。用戶除了可透過 aifian App 隨時掌握裝備狀態與價值，還可以在平台上一鍵升級、轉售裝備。目前，aifian 已和渣打銀行、永豐桃園雲豹隊等知名品牌開展長期合作，民眾可透過註冊 aifian App，多種福利一次享有！活動規則以 Loft 隱樓 Bar ＆ aifian 粉絲專頁規定為準。