今日廣場》吳芯儀／何志偉，別假了！

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這場選舉從一開始用「暗黑手法」的就是何志偉陣營，無論是網路上流傳的不具名「黑函式」哏圖，或是何志偉一邊說從沒說過王世堅的壞話一邊又什麼都說了。還有前幾天兩人在社子島難得同框，何志偉幫王世堅加LINE好友，又故意讓媒體拍攝王的手機上跟黃承國的通話記錄，這些總是在無意間「露出馬腳」的手段，要說是意外插曲而非政治操作，何志偉真的不要再騙了，以為選民是三歲小孩，可以讓你一直耍著玩嗎？嘴巴一邊說著「團結」，卻用最骯髒的手法在打擊黨內同志，何志偉從政十幾年，人緣有夠差，原因就是「太假」，當一個人心口不一，說一套做一套，再會演、再會裝，也會被看破手腳。
何志偉家族靠著其他人幾輩子都賺不到的財富，掙得了一席立委、一席議員，「有錢」向來就是何家的正字標記，用砸錢的手法編織出龐大的政商關係網絡，也讓何志偉越來越目中無人，屢屢傳出爭議。民進黨去年九合一大選慘敗，何志偉第一個跳出來抓戰犯，把矛頭對準了民進黨前台北市黨部主委黃承國，暗指黃「黑道入核心」害慘民進黨。但黃承國在民進黨並非一天兩天，過去也曾和何家交好，就連趙映光、趙介佑也是何引薦入黨，現在為了選舉炒新聞、搏版面，就把曾經的好友貼上黑道標籤，不只切割還狠狠補刀，就像趙介佑在獄中寫得公開信：「身為政治人物你實在欠缺道德與良心！」
何家仗著有錢有權，平常濫訟濫訴，對於意見分歧者，人家是溝通、他們是提告，「一哭二鬧三提告」是何志偉慣用手法。愛告人，或許是因為何志偉不缺錢，也或許是他聽不進任何批評，更有可能是想藉此掩蓋一些不欲為人所知的事。否則他如果真的如此介意遭人「抹紅」，為何從不正面回應外界陽信銀行「登陸」的質疑，一邊賺人民幣，一邊在民進黨吃香喝辣，這樣叫做「愛台灣」，這種「愛」未免也太廉價。
雖說這場初選最後勝負猶在未定之天，但何志偉或許能藉這次機會好好反省，為何除了大嫂鐘佩玲之外，士林在地議員沒人現身力挺自己，甚至立院同事或前輩，幾乎一面倒挺王世堅。一個現任立委人緣如此之差，只會砸大錢選舉，布條掛的到處都是，做人做事卻經不起考驗，無論結果如何，何志偉都是輸家。
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