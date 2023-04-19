蔡英文接見AIT主席羅森柏格　期盼深化台美經貿合作關係

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蔡英文指出，羅森柏格以前在美國國安會，擔任中國及台灣事務的資深主任，也和駐美代表處保持非常密切的聯繫。她過去在國安會任內，協助促成捐贈台灣400萬劑疫苗，也邀請台灣參加「民主峰會」，這些行動，讓台灣和美國的合作更緊密，也更拓展台灣的國際空間。
蔡英文提及，羅森柏格有近20年參與印太事務的豐富經驗，相信接任AIT主席這項職務後，一定能為台美關係注入更多活力，強化台灣跟美國之間的夥伴關係，也積極促進印太區域的自由、開放和繁榮。
蔡英文表示，這次出訪讓國際社會更了解臺灣守護民主、自由的決心，也得到更多民主夥伴的支持。尤其美國更是台灣共享民主自由價值的堅實夥伴。拜登政府上任以來，多次重申《台灣關係法》及「六項保證」，也9度宣布對臺軍售，堅定支持台灣強化自我防衛能力，並且共同守護區域的穩定和平。
她要代表所有台灣人民，表達誠摯的感謝。此外，台灣和美國在經濟、文化、教育等領域都有密切合作的夥伴。
蔡英文說，這次羅森柏格也將出席「台灣美國商會」舉辦的謝年飯活動，顯示出美國政府對於深化台美經貿關係的積極重視。台灣正在不斷努力，打造更友善的投資環境，也歡迎美國企業繼續來台投資。
蔡英文表示，希望未來能夠透過台美的各項對話機制，包括「台美21世紀貿易倡議」等，深化雙邊的經貿合作關係，並且透過台美「避免雙重課稅協定（ADTA）」的洽簽，相信能為雙方企業提供更多利基，共同創造更多成長與繁榮。
羅森柏格致詞時首先感謝蔡英文邀請她訪臺，讓她能到台灣與蔡英文繼續在過境紐約和洛杉磯時的對話，並對於能全程陪同蔡英文過境紐約及洛杉磯感到非常榮幸。今天是她抵台的首日，很高興所到之處都受到熱情的歡迎。
羅森柏格提到，此行是她自2017年後第一次訪問台灣，也是接任美國在台協會主席後首次訪台。美國在台協會負責美國與台灣的非官方關係，定期到台灣訪問，並與蔡英文對話是非常重要的工作項目之一，而她也非常期待。
羅森柏格指出，此行訪台，她很期待與其他政府團隊成員、企業界、公民社會及各政黨領袖見面，以進一步了解台灣蓬勃發展的人民與社會。對於受邀至美國商會主辦的謝年飯中致詞，她也感到很期待。
羅森柏格指出，台灣是珍貴的友人、重要的貿易夥伴，對於維護和平與穩定至關重要。誠如蔡英文所言，要運用多種方式共同努力擴大及加深夥伴關係，而她也期待能持續下去。如同她在紐約及洛杉磯僑宴所提，台灣是世界上一股良善的力量，她很期待能與蔡英文及團隊成員在未來繼續合作。
羅森柏格一行由外交部長吳釗燮、美國在台協會台北辦事處處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）陪同，赴總統府與蔡英文會面，國安會秘書長顧立雄也在座。