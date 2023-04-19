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于美人參選中正萬華立委！輝煌資歷曝光　「3大優勢」成大熱門　

▲于美人宣布參選中正萬華區立委，其豐富的資歷與人脈，成為外界矚目焦點，可能成為大熱門。（圖／翻攝自于美人臉書）
▲于美人宣布參選中正萬華區立委，其豐富的資歷與人脈，成為外界矚目焦點，可能成為大熱門。（圖／翻攝自于美人臉書）

記者詹鎰睿/綜合報導

58歲藝人于美人今（19）日發出採訪通知，將在明天宣布參選中正萬華區立委，雖然代表的黨籍還沒公布，但光憑于美人背後的豐富資歷，就足以撼動政壇，橫跨演藝、政治、電視主持的她，瞬間成為最大熱門，引發外界關注。

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于美人本名于耘捷，身分相當多元，從東吳大學中國文學系畢業後，就在台北市南陽街教課，其餘時間則在綠色和平電台主持廣播節目《空中補給站》，也在因緣際會下跨足電視圈，憑藉知性與流利的口才，主持過各種談話性節目，更縱橫多家媒體電視台，包含人物專訪、政治議題，甚至是娛樂節目都能駕馭，也藉此累積豐富的人脈。

早在2015年，于美人就被爆料有參選台北市立法委員的意願，結果她本人親自跑去台南市下營北極殿玄天上帝廟抽籤，卻得到當年「沒有官運」的籤文才打消念頭，直到2019年，于美人出任親民黨總統候選人宋楚瑜的發言人，震撼外界，當時于美人解釋，除了好友余湘的牽繩下，她也支持宋楚瑜的理念，認為終結藍綠要靠「五彩繽紛」的優秀小黨進入國會。

▲于美人2019年曾開刀取出108顆腎結石。（圖／翻攝自于美人FB）
▲于美人的人脈橫跨演藝、政治、廣播電視等等，資歷相當輝煌。（圖／翻攝自于美人FB）
此外，于美人「終結藍綠」的理念，也在2022年12月再次發聲，當時在無黨籍台北市長候選人黃珊珊的造勢晚會上，于美人就呼籲年輕人要勇敢推倒藍綠高牆，「不要妄想改變你深藍深綠的父母，他們改不了，但是你可以。」

另外，于美人也對於社會上的議題有感而發，例如2016年凱道同志大遊行中，于美人就親自現身力挺婚姻平權，她說：「如果真的愛不下去， 那也別去恨。」近年來也透過自身成立的「于美人偏遠地區弱勢關懷協會」，實際下鄉付出行動，親民的公益形象深植人心。

如今資歷輝煌、豐富人脈又擁有好口才的于美人，終於跨出政壇第一步，宣布參選中正萬華區立委，將在明天召開記者會，也在臉書上形容自己是「花木蘭從軍」，至於是否將以無黨籍的身分參選，還是加入民眾黨等等，未來動向都讓外界十分好奇。


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