七旬公罹心房顫動　腦中風危機增20倍

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3D重組技術 結合人工智慧術前電腦斷層影像3D重組技術，結合人工智慧手術導航系統，輔助判斷出手術路線及左心耳封堵器裝置的最適當大小，讓陳伯伯的手術更加精準完善，術後陳伯伯的抗凝血用藥更加單純、心臟功能恢復節律，陳伯伯已不再需要服用高劑量抗凝血劑，心臟功能改善後騎自行車的耐力也更好，不擔心意外受傷造成的嚴重出血，能更輕鬆的享受擁抱運動的健康人生！
陳科維醫師指出，台灣栓塞性腦中風最常見的是稱為心房顫動的心律不整，心房顫動是心房內異常放電氣活動，心跳發生又快又亂的不穩定速度，讓病人出現心悸、頭昏暈眩、無力、呼吸困難等症狀。陳科維醫師說明，一旦發生心房顫動，心房喪失收縮功能，血液容易在心房內淤滯，漸漸形成凝結的血塊（血栓）；當血塊隨著血流離開心臟到腦部或其他器官，就會堵塞住血管，造成該區域的缺血性梗塞，相當危險。一般在中風風險評估後，大多數患者會需要終身服用足夠劑量的抗凝血劑以消除潛在血塊、預防栓塞性腦中風。
新型心導管 降低腦中風陳科維醫師指出，「左心耳封堵術」是新型心導管手術方式，可以在短時間，透過大腿靜脈的微創傷口將特殊設計的堵塞器，送進左心房，把心房顫動中90%血塊來源的左心耳完全封閉起來，大幅降低患者未來發生腦中風的機率。在執行左心耳封堵術時，因為手術路徑與心房顫動電燒相同，在適當的病人中，我們可以同時進行兩種術式。
陳科維醫師建議，如果常有心悸症狀，使用血壓計時無法正確測量出心跳，或已知有心律不整的患者，首先應儘早到心臟科門診檢查。如果發現有心房顫動可能，應依醫師建議接受心率監測、食道超音波等進一步檢查。並與醫師討論如長期抗凝血藥物使用，與「左心耳封堵手術」加上心房顫動電燒等選項，以找出最適合自己生活型態的治療方式。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57501
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