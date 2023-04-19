接見AIT主席羅森柏格！賴清德盼台美合作　嚴肅面對中國威脅

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賴清德提到，過去幾年來，全世界共同努力對抗COVID-19疫情，但看到極權主義國家趁機興起，企圖破壞以規則為基礎的國際秩序，謀取自身利益。除了俄羅斯侵略烏克蘭，中國也在印太地區破壞穩定。
賴清德強調，台灣處在第一島鏈的關鍵位置，一定會堅守民主陣營，也希望能與熱愛和平的民主盟友共同合作，維護印太區域和平、穩定與繁榮。
賴清德感謝美國政府過去幾十年來，在《台灣關係法》以及「六項保證」之下，深化台美之間的關係；他並表示，很高興看到在拜登政府任內，9度宣布對台軍售。美國國會也有多項台美關係深化的倡議，包括2023年《國防授權法》及《綜合撥款法》，對台美安全合作有莫大幫助。
賴清德說，面對中國利用軍演劃設新紅線，企圖建立新常態，威脅印太和平與穩定，台灣希望能和羅森柏格領導的AIT共同合作，嚴肅面對新的現象與挑戰。
賴清德認為，安全與經濟難以分開，除在安全議題上共同合作，經濟合作也應加強。在目前國際情勢下，全球建立新的、安全、值得信賴的供應鏈非常重要。
賴清德表示，台灣與美國是非常重要的金融夥伴。很高興看到「台美21世紀貿易倡議」在今年已經完成第一輪談判，期待未來能夠順利推動，並建立實質的雙邊貿易或投資協定，促進台美關係與經貿合作，強化雙方經貿安全戰略。
隨後，羅森柏格致詞首先感謝賴清德的熱情歡迎；她並表示，這是2017年後第一次來台，也是首次以AIT主席身分訪問，很榮幸能協助蔡英文在美國過境順利。訪台期間，期待與各部會、商界、公民社會及政治領袖見面。除了分享華府觀點，也了解台灣方面的看法。
羅森柏格指出，台灣是珍貴的朋友，如賴清德所說，也是美國十分重要的貿易夥伴，同時對於區域和平及穩定至關重要。她在紐約及洛杉磯與台裔美國人會面時也有提到，台灣是世界上一股良善的力量。
羅森柏格期待，未來能延續過去所奠下的基礎，持續深化及拓展台美合作夥伴關係，以及更多的對話交流。
訪賓尚包括美國在台協會台北辦事處處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）等，由外交部次長李淳陪同，赴總統府與賴清德會面，國家安全會議副秘書長徐斯儉也在座。