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印度將成人口最多國家　聯合國估年中比中國多300萬人

▲聯合國今天公布最新數據顯示，印度將取代中國，躍升成為全世界人口最多的國家，預計今年中印度將比中國多出近300萬人。（圖／美聯社／達志影像）
▲聯合國今天公布最新數據顯示，印度將取代中國，躍升成為全世界人口最多的國家，預計今年中印度將比中國多出近300萬人。（圖／美聯社／達志影像）

文／中央社

（中央社新德里19日綜合外電報導）聯合國今天公布最新數據顯示，印度將取代中國，躍升成為全世界人口最多的國家，預計今年中印度將比中國多出近300萬人。

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綜合法新社與路透社報導，這份人口統計數據源自聯合國人口基金（UNFPA） 今天公布的「2023年世界人口狀況報告」，預估屆時印度人口將達14億2860萬人，而中國人口為14億2570萬人。

數據顯示，美國人口估計將達3億4000萬人，位居全球第3；報告也指出，這些數據反映出截至今年2月的可用資訊。

人口專家曾利用聯合國過去公布的數據，預估印度人口本月就將超過中國，但聯合國這份報告並未說明確切的時間點。

聯合國人口官員表示，由於印度及中國的數據存在「不確定性」，因此無法確定日期，尤其印度前一次人口普查是在2011年舉行，最新一次原定於2021年舉行，但因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而延後。

儘管今年中全球預估約80億4500萬人口當中，印度和中國人口數就占1/3以上，但中、印兩國的人口成長速度持續放緩，且中國放緩速度比印度快得多。

去年中國人口數睽違60年首見下降，這一歷史性轉折可能標誌著中國人口長期下降的起點，對於中國經濟及世界經濟將帶來深遠影響。

許多人將中國經濟放緩歸因於生活成本的飆升，以及愈來愈多女性進入勞動力市場並尋求更高的教育水準。

北京當局2016年結束了1980年代因擔心人口過剩而實施的嚴格「一胎化政策」，並於2021年起允許一對夫婦生育3個孩子。

隨著出生率下降及勞動力老化，中國人口衰退問題迫在眉睫。

反觀印度，有一半人口年齡都低於30歲。印度總理莫迪（Narendra Modi）領導下的經濟，正在努力為每年進入就業市場的數百萬名年輕人提供就業機會。

聯合國去年7月曾發布其他數據，預測從現在到2100年世界人口將如何發展。這些數據顯示，在未來幾十年，以歐洲、亞洲為主的其他國家預計將出現人口數下滑。

過去10年當中，人口超過1000萬的國家中有8國人口減少了，這些國家大多在歐洲。

非洲則正出現不同的景象，預計到2100年，非洲人口將從14億增加到39億，整個地球的居民約有38%在非洲生活，而目前非洲人口占比約為18%。（譯者：張茗喧/核稿：林治平）1120419

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