今日廣場》袁俊偉／龍應台，「親中」但說無妨

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《紐約時報》18日刊出龍應台這篇題為「在台灣，朋友間開始反目」（In Taiwan, Friends Are Starting to Turn Against Each Other）的文章，內文稱台海戰爭是目前台灣所有人都關心的議題，在台灣形成一種普遍且不安的情緒，她從友人之間的交鋒可以看到，中國未開一槍，就已經對台灣造成了怎樣的傷害。她也提到，台灣將在明年一月舉行關鍵性的總統大選，未來幾個月與台灣／中國對抗還是和解的問題，對台灣人至關重要。如果國民黨獲勝，與中國的緊張關係有機會緩解；民進黨若繼續執政，誰知道會怎樣？
令人遺憾的是，如此一位知名作家、曾任文化部首任部長的龍應台，通篇未提中國對台灣的威脅。要知道，台灣與中國之間的緊張關係，從不是台灣所挑起的，無論是從老蔣總統時代或是現在，中國從未放棄武力統一台灣，對準台灣的武器有增無減，甚至軍機繞台已是家常便飯。筆者想問龍前部長，要用武力犯台的明明就是中國，在您口中卻像是台灣得為此負起責任，那麼台灣該如何作才能符何您的標準呢？對中國來說，除非台灣低頭示弱 ，承認「世界上只有一個中國，台灣就是中國的一部份」，否則其他選項都是台獨，在這種情況下，您認為台灣該如何選擇？您還是覺得「在台灣朋友開始反目成仇」都是台灣自己一手造成的嗎？
台灣為何不是中國、無法跟中國統一，理由很簡單，因為我們是自由民主人權的國家，我們不需要背頌「習語錄」，我們可以選擇自己的國家領導人，而不是由全國人大以2952票「全票通過」選出的國家主席。我們不用擔心總統擅自修改憲法，成了一個得連選連任的「皇帝」。您可以自由自在地抒發己見，不也是得利於這個自由民主的體制嗎？怎麼您卻又在在讓人感受到，對於專制保守體制的嚮往呢？是邏輯已死，還是對於中國的情懷讓您蒙蔽了雙眼？您對中國的愛，那種始於血緣難以言喻的情感，這麼多年下來，大家也很明白了，沒關係，「親中」但說無妨，那一直都是「龍應台」的本色，不是嗎？
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