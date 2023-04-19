腸道不健康恐引發6大類症狀！　醫：腸漏症百病叢生

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腸道菌會影響大腦與情緒腸胃道裡含有的神經元，是人體內僅次於腦部第二多的地方，因此腸道一直以來被稱為「第二大腦」。
在醫學研究上發現，大腦和腸道微生物群之間有多種途徑，包括免疫系統、神經內分泌系統、腸神經系統（迷走神經）和循環系統。微生物群會利用各種神經活性化合物，如微生物代謝產物、胜肽、腸道激素和神經活性物質，來和大腦雙向交流，影響腦部的發展，就是所謂的微生物－腦－腸軸（MGBA）。
微生物群進入大腦後，代謝物隨後會影響多種疾病的進展，包含巴金森氏症、阿茲海默症，甚至憂鬱症、焦慮症、免疫失調，這些疾病都與腸道微生物群，還有腸腦互動有關。
腸漏症會讓人百病叢生張振榕表示，正常的腸內黏膜細胞可緊密聯繫，提供人體保護的機轉，阻擋有害物質等化合物不進入腸內，但罹患腸漏症以後，細胞中間就會產生許多孔洞，「造成慢性發炎，會讓你百病叢生。」
腸漏症是一種腸道黏膜出現多孔性、發炎的滲漏現象，會讓未分解完成的食物大分子如麩質、蛋白質等，穿過腸細胞之間的縫隙與漏洞，滲進血液流竄全身。這些大分子會被免疫系統視為敵人（過敏原），進而啟動免疫機制，引發過敏反應、嚴重者甚至引發自體免疫疾病。
引發腸漏症的因素包括腸道內壞菌過多、過敏食物、酵素不足、藥物、垃圾食物（精緻或加工食品）、低纖飲食等。民眾若腸道壞菌多、常熬夜、常吃抗生素、常吃高熱量的油炸食物與速食等，便容易出現腸漏症。
隨著食物一起被吃進體內的物質，例如細菌、農藥殘留、油炸肉類的芳香煙化合物、重金屬、介面活性劑、環境荷爾蒙等，一旦進入體內，非常容易引起免疫系統產生抗體，當這些物質再次進入體內，便會造成過敏反應。
腸漏症引發的6大類症狀１急性過敏反應：蕁麻疹、氣喘。
２慢性食物不耐反映：腹瀉、記憶力下降、老化、肝臟功能下降、代謝性疾病等。
３自體免疫疾病：類風濕性關節炎、紅斑性狼瘡、僵直性脊椎炎等。
４皮膚問題：產生紅疹、異位性皮膚炎、濕疹等。
５情緒障礙：憂鬱症、焦慮症、自閉症、過動症等。
６慢性疲勞症候群：慢性疲勞、焦慮、失眠、睡眠障礙等。
腸道不健康＋失眠 形成惡性循環另外，腸躁症半夜腹瀉、胃食道半夜逆流，都會導致失眠。還有新手媽媽半夜照顧寶寶，或是更年期婦女夜間燥熱，睡眠中斷又影響到腸道菌種平衡，壞菌增多就會造成腸道發炎，進而引發腸漏症，而腸道壞菌形成的物質又會傳到腦部，進一步造成睡眠品質更差，形成惡性循環。
健保署統計，國人每年使用安眠藥的數量破10億顆！想要改善腸道與失眠的惡性循環，醫師建議從根本做起：
１需要規律的生活作息，平常不熬夜，能夠定時上床睡覺。
２養成規律的運動習慣，運動有助於調節自律神經、紓緩壓力。
３腸胃科最注重的是飲食，避免吃高熱量飲食、高油脂飲食、油炸物，若無必要的話儘量不要服用抗生素。
４可額外攝取中藥或保健食品，幫助睡眠、修復腸漏，改善腦腸軸的功效，就可以幫助改善睡眠障礙。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57478
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