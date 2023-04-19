友邦瓜地馬拉總統將訪台灣！4／22展開為期2日行程

（中央社瓜地馬拉市18日綜合外電報導）友邦瓜地馬拉總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）今天宣布，他將於4月22日展開為期2天的訪問台灣行程。 我是廣告 請繼續往下閱讀 總統蔡英文3月29日展開「民主夥伴共榮之旅」，去程過境紐約，依序訪問友邦瓜地馬拉、貝里斯，造訪瓜地馬拉期間，賈麥岱在首都瓜地馬拉市歡迎蔡總統，當時蔡總統允諾會繼續為「民主夥伴」提供援助。賈麥岱重申瓜地馬拉承認台灣是主權獨立國家，他表示雙方將簽署一項協定，以促進瓜地馬拉外銷咖啡、糖和其他產品。賈麥岱指出，台灣還會向瓜地馬拉提供自然災害基金，且金援150萬美元用於瓜地馬拉市機場的空調系統。針對賈麥岱訪台一事，立法院長游錫堃12日主持朝野黨團協商時，各黨團一致支持，邀請賈麥岱至立法院發表演講。當時游錫堃在會中提及，蔡總統日前訪問瓜地馬拉，賈麥岱對台灣非常友好；賈麥岱將訪台，也要拜訪立法院。（譯者：陳彥鈞/核稿：嚴思祺）1120419嘆我友邦越來越少 瓜地馬拉總統：要讓世界承認台灣主權瓜地馬拉總統設國宴款待 蔡英文獲頒五火山勳章到訪瓜地馬拉遇「沉痛周五」 蔡英文行程延遲30分鐘隔6年訪瓜地馬拉 蔡英文讚美景依舊、感謝挺台仗義執言