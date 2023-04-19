開飯.真珠推限定好康 憑市民虛擬卡「你用餐我加菜」
「台中e指通」被視為台中市數位市民虛擬卡，憑手機申請後，可以掌握資訊，享受生活圈便利指南，市民使用率高。饗賓餐旅旗下品牌「開飯川食堂」、「真珠台灣佳味」很看好，結合台中e指通推出「你用餐我加菜」優惠，24日起至今年年底，只要出示台中虛擬市民卡消費，滿千元就送季節時蔬一份。
記者金武鳯/台中報導
「開飯川食堂」、「真珠台灣佳味」結合台中e指通共推「你用餐我加菜」活動，24日起開跑。民眾利用手機加入市府LINE官方帳號或至「台中e指通」數位市民平台官網註冊會員，即可申請數位市民虛擬卡，一機在手，除了能獲得專屬市政服務及資訊，還享有「開飯川食堂」、「真珠台灣佳味」消費滿千元，就送時蔬一份的專屬優惠。據市府統計，台中已有不少知名商店加入e指通特約店家，提供各種不一優惠。
饗賓餐旅旗下的「開飯川食堂」，承襲福利川菜五十年的精湛手藝，嚴選產地食材與豐富辛香要角，變化出大口吃飯的百菜百味，是聚餐吃合菜首選。另「真珠台灣佳味」被經濟部認證是「年度臺菜餐廳」，致力開發吃不膩的台灣好滋味。真珠集結豐富特色的台菜味型，並秉持食旬四季理念，上山下海嚴選最到味食材，呈現醇厚鮮爽的台灣料理，所以面對滿桌美味，總讓人胃口大開，想減肥等明天吧。。