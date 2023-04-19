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福原愛爆「繳不出房貸」搬離豪宅首露面！粉絲見照氣炸：離遠一點

▲福原愛被爆出搬離豪宅後首度露面，結果害一旁的男生也遭殃，被粉絲狂罵：「離我們小愛遠一點！」（圖／福原愛微博）
▲福原愛被爆出搬離豪宅後首度露面，結果害一旁的男生也遭殃，被粉絲狂罵：「離我們小愛遠一點！」（圖／福原愛微博）

記者詹鎰睿/綜合報導

前日本桌球國手福原愛，自從和江宏傑離婚後，和橫濱男的一舉一動都受到外界關注，怎料，日前就被媒體爆料，兩人位在東京的豪宅住處，因為繳不出鉅額房貸，只好被迫搬離愛巢，近況讓人充滿好奇，結果福原愛今（19）日首次現身了，引發熱議。

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據日媒《女性自身》報導指出，福原愛因不倫戀的風波，人氣和收入通通銳減，即便在青森大學擔任客座副教授，但這幾個月下來也只上過一堂課，而且還是以按照時數計薪，因此收入非常不穩定，不僅鄰居爆料，從去年底就再也沒看過福原愛，就連房仲都證實，福原愛的住處確定出租，有望抵掉每月必須償還的龐大房貸。

▲即便站在福原愛旁邊的人不是橫濱男，但還是有網友看不下去，痛罵：「離譜的男人！」（圖／翻攝福原愛微博）
▲即便站在福原愛旁邊的人不是橫濱男，但還是有網友看不下去，痛罵：「離譜的男人！」（圖／翻攝福原愛微博）
對此，福原愛在風波後首度露面，並在微博上貼出一張健身照，神情氣色看來相當不錯，心情絲毫沒有受影響，中國網友也紛紛給予鼓勵，「愛醬加油！」、「鐵打的福原愛！」但也有人把對橫濱男的氣，出在一旁的健身教練上，「離譜的男人，請離我們小愛遠一點！」

據悉，位在東京這棟豪宅住處，由福原愛用1億日圓（約台幣2千多萬）買下，還另外貸款2億日幣，因此壓力非常巨大，而橫濱男似乎無法幫忙分擔，生活吃穿還得靠福原愛支付，因此才會被網友們痛批是吃軟飯，引發輿論。

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