國民黨新北立委第二階段9人登記 第12選區3腳督選1人戰賴品妤
國民黨新北市黨部第二階段立委初選登記今（19）日傍晚截止，共有6個選區共9人完成領表及登記，其中現任新北市議員洪佳君、林國春、葉元之、林金結都代表各選區力拚民進黨現任立委；第八選區（中和區）則由現任新北市議員游輝冗對上前國民黨立委張慶忠之子張智倫；另外競爭最激烈的則是第十二選區，有新北市議員廖先翔及國民黨智庫召集人簡榮宗、國民黨發言人蕭敬嚴先後領表登記，形成黨內三腳督局面，最後視狀況選出1人，對戰現任民進黨立委賴品妤。
記者吳嘉億／新北報導
國民黨新北市黨部表示，第二階段立委初選登記作業於17日起至今日截止，依領表暨登記先後順序分別有第五選區(樹林區、鶯歌區、新莊區9里)的洪佳君、第六選區(板橋區西區65里)林國春、第七選區(板橋區東區61里)葉元之、第八選區(中和區76里)張智倫及游輝冗、第十選區(土城區、三峽區)林金結，以及第十二選區(汐止區、金山區、萬里區 、瑞芳區、平溪區、雙溪區、貢察區)的蕭敬嚴、廖先翔、簡榮宗。
其中中和第八選區部分，在現任民進黨立委江永昌拋出不競選連任的震撼彈後，在國民黨新北市黨部第二階段立委初選登記及搶頭香的張智倫，表示自己在中和深耕5、6年，準備很久了，訴求中和大團結，強調團結的中和才能贏回2024中和區立委席次；而在今日最後一天前往領表登記的游輝冗，則是強調身為國民黨青年軍，在中和紮實打下兩屆議員的服務基礎，深知要爭取更完善的環境和建設資源，唯有透過中央、進入國會方能實現。
至於選情最激烈的第十二選區，有率先宣布參選的蕭敬嚴，他表示自己跟競爭對手賴品妤同樣年紀，身為年輕世代，不能迴避責任，願意為黨拚回失去的選區；今日前往領表登記的律師簡榮宗則是強調唯有能夠開拓傳統國民黨以外票源，吸收中間選民的候選人，才能夠在大選中勝出；而目前擔任新北市議會國民黨團書記長的廖先翔，則是被外界認為是要對準賴品妤，希望進入中央為選民做更多事，在他前往登記後，也在臉書發文坦承對不起自己老婆，因為把上個月結婚媽媽給的新婚基金，拿去當保證金繳掉。
根據了解，針對有2人以上登記的第八跟第十二選區，會盡速在本週由新北市黨部主任委員黃志雄等舉行內部協調會，了解登記者參選心聲及意見，先做初步協調；若協調不成，將辦初選決定提名人選，依初選規定，由登記者彼此協調，決定採取全民調或是3成黨員投票、7成全民調的方式進行，依照中央黨部期程，須在4月26日前協調完畢，市黨部則希望儘速於本週協調完成。