深田恭子擁公司上億股票？男友竟丟「我已經報恩了」疑分手
日本40歲女星深田恭子與房地產大亨杉本宏之交往近5年，而男方創立的「SYLA Technologies」公司也已經在美國上市，也傳出深田恭子擁有該公司價值數十億日圓的股票，而杉本宏之18日回應此事時，僅丟下一句「我已經報恩了！」讓分手傳聞再度掀起熱議。
記者詹鎰睿/綜合報導
綜合媒體報導，杉本宏之18日出席「SYLA Technologies」公司上市的記者會，面對媒體詢問，深田恭子是否持有該股票，杉本宏之卻模糊表示，股東名冊上都有紀錄，大家也有閱讀請求權，所以都是持有股票的，至於深田恭子持有的張數，杉本宏之則不回答。
不過一被問到兩人何時結婚，杉本宏之僅丟出一句「我已經報恩了！」隨後現場就響起烏龍火災警報聲，接著杉本宏之才笑著示意大家，「不要再問下去了」，話題才被迫結束。
據了解，深田恭子2018年被爆與龜梨和也分手後，就在朋友的介紹下，與身價百億的地產大亨杉本宏之交往，還一度傳出閃婚的念頭，引發熱議，不過杉本宏之情史豐富，不僅有半同居的情婦，還和前妻藕斷絲連。
直到2022年，深田恭子和杉本宏之就被爆出在街頭吵架鬧分手，友人還出面爆料，是因為深田恭子有長期酗酒的問題，小倆口才會爆發爭執，從此分手傳聞不斷，如今，隨著杉本宏之一句「報恩說」，再度掀起大家討論。