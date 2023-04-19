中大使指美菲「干涉台海」惹議！菲律賓總統將召見大使要求解釋
中國駐菲律賓大使黃溪連上週批評美國欲藉菲律賓提供的軍事基地「干涉」台海局勢，警告馬尼拉當局15萬在台勞工的安危。為此，菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）透露即將召見中國駐大使，要求他對菲律賓「在台灣問題火上澆油」言論作出解釋。
國際中心楊智傑／綜合報導
中國駐菲律賓大使黃溪連上週出席第八屆中菲馬尼拉論壇時，指責菲律賓開放靠近台灣海峽的軍事基地供美軍使用，干涉台灣海峽局勢，同時警告馬尼拉「如果你們真正關心在台灣的15萬名菲律賓勞工，建議菲律賓明確反對『台灣獨立』，而不是允許美國進入台灣海峽附近的軍事基地來火上加油」。
《彭博社》報導指出，小馬可斯今（19）透露他「很快」就會與黃溪連見面，並稱他對黃溪連近來的言論感到吃驚，小馬可斯表示，「相信他會非常急切地想為其言論內容作出解釋。」
黃溪連的發言在當天登上多家菲律賓新聞媒體頭條，菲律賓國防部和國家安全會議也對此相繼發表聲明，強調「堅決反對我們國家的客人利用這一點來製造恐懼和恫嚇我們」；小馬可斯也回應表示，黃溪連應該是想呼籲菲律賓「不要挑起或加劇緊張局勢，因為這將對菲律賓人造成嚴重影響」。
不過菲律賓國防部發言人安多隆（Arsenio Andolong）對此回應指出，菲律賓奉行一個中國政策，堅持東南亞國家協會（ASEAN）不干涉地區問題的原則；另外，針對兩岸局勢的緊張，菲律賓國防部則認為「將為任何突發事件做好準備」。