會面AIT主席羅森伯格經驗交流 林右昌致謝：台美雙方緊密合作
美國在台協會（AIT）主席羅森伯格首訪台灣，預計今（19）日至本月23日停留6天，拜會總統蔡英文及相關部會官員。內政部長林右昌今與羅森伯格會面，並就內政部施政重點、災害應變及全民防衛等議題進行交流。林右昌晚間在臉書發文，對羅森伯格於交流過程中的支持，表達感謝之意，並提及台美雙方在多項工作上，都有持續緊密合作。
記者翁子竣／台北報導
林右昌發文表示，很榮幸受邀出席美國商會謝年飯晚宴，與商會企業會員幹部進行意見交流，也很高興能與羅森伯格女士再次碰面。林右昌提到，他特別與羅森伯格分享，一直以來台美雙方在治安維護、災害應變防救、推動防制人口販運等重點工作上，都有持續緊密的合作。
林右昌強調，近期他們為有效回應，包含天然或人為災害的各類緊急狀況，正重建民防體系，於既有義警、義消、義交、社區巡守隊及民防大隊的基礎上進行組織再造。他直言，期盼透過任務明確化、訓練多樣化等方式，以強化應變能力及社區韌性，「因為面對災害發生的不確定性，我們更應該事先整備因應。」
林右昌指出，感謝羅森伯格在交流過程中給予他們支持與肯定，並表示後續將會持續協助台美雙方災害防救專業與經驗的交流，提升我國在災害發生時，可有效且即時的因應。
此外，林右昌更直言，台灣的自由、民主，是國際社會值得信賴的夥伴，也感謝美國政府一直以來對民主陣營的支持；再次歡迎羅森伯格來到台灣，並預祝這此趟行程一切順利。