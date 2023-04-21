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專訪／從政治冷感到積極投入選舉　吳欣岱全因2020年「辣個男人」

▲台灣基進台北市黨部主委吳欣岱接受《NOWnews今日新聞》專訪，透露會關心政治起因為高雄市前市長韓國瑜。（圖／記者朱永強攝，2023.04.17）
▲台灣基進台北市黨部主委吳欣岱接受《NOWnews今日新聞》專訪，透露會關心政治起因為高雄市前市長韓國瑜。（圖／記者朱永強攝，2023.04.17）

記者陳威叡／台北報導

在一個炎熱的上午，有意參選台北市第4選區（內湖、南港區）立委的吳欣岱與《NOWnews今日新聞》記者相約於內湖甫成立的台北市黨部進行專訪，俐落的馬尾搭配招牌笑容，似乎是行醫多年來的日常，不同的是服務處取代了診間、問診變成了受訪，專訪過程中，她暢談自己從政治冷感到投入政治，去年剛經歷議員選舉，如今又將參選立委，這一切的轉變，都是因為高雄市前市長韓國瑜開始。

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吳欣岱去年以高雄網紅醫師之姿插旗港湖區，雖未順利當選議員，但最終斬獲1萬多票，以1千餘票差距惜敗，今年初接任台北市黨部主委，在內湖路三段設立台北市黨部暨服務處，為將來立委選戰做準備。

▲吳欣岱外型亮眼且論述精準，在去年議員選舉中，最終斬獲1萬多票，以1千餘票差距惜敗。（圖／翻攝自吳欣岱臉書）
▲吳欣岱外型亮眼且論述精準，在去年議員選舉中，最終斬獲1萬多票，以1千餘票差距惜敗。（圖／翻攝自吳欣岱臉書）
吳欣岱坦言，自己與先生都是醫生，在有孩子之前對政治並不關心，心想不管如何生活與工作都很穩定，直到孩子出生後，才深深體會，無論賺再多的錢，都沒辦法保障小朋友能在每個人意見都受到重視的環境長大，才開始關心政治。

吳欣岱說，適逢韓國瑜參選高雄市長，自己才慢慢開始關心政治，當初高雄被稱「又老又窮」，但以她的居住經驗覺得在高雄很舒服，直到韓國瑜當選後，發現住家旁邊的輕軌工程停擺，很多活動似乎是辦給少數族群參加，另感受到城市有更多的對立。

▲吳欣岱去年以些微差距未能當選議員，但新人以有限資源斬獲1萬多票，成績亮眼。（圖／翻攝自吳欣岱臉書）
▲吳欣岱去年以些微差距未能當選議員，但新人以有限資源斬獲1萬多票，成績亮眼。（圖／翻攝自吳欣岱臉書）
吳欣岱表示，高雄罷韓成功後，住家附近輕軌半年內完成，她因此有了很深的感觸，原來關心政治、參與政治是可以為生活帶來改變，因此自己在日後也成立全國性醫師工會，針對高工時、血汗醫療提出很多看法。

對於代表台灣基進參選立委，吳欣岱說，以政黨的立場除了《反滲透法》外，接下來就是《境外勢力影響透明法》，舉例來說若媒體背後是中國所資助，或是很多資金不明的部分，透過法規揭露出來，而非限制自由，另有許多國防、民防相關議題，以台灣基進立場還有很多該做的事情。

對於個人身份而言，吳欣岱說，若當選立委首先會聚焦醫療制度，台灣的健保是全世界聞名的好制度，但是建構在壓榨醫療人員上，如今這很棒的醫療紅利消退，加上疫情衝擊，四大科醫師變少、近年來護理師荒嚴重，這些都急需改變。此外，內湖南港有許多外來移入的中產階級家庭，包括育嬰托嬰、交通問題，這些軟性的政策調整，也是自己未來將著重的目標。

吳欣岱也透露，自己參選內湖南港立委，相對受到各方的壓力，遭受到民進黨本位支持者的抨擊，但這就是台灣基進存在的價值，強調台灣基進就是「本土派政黨的防腐劑」，當本土派只有一個選擇，選民只能含淚投票，若有另個更本土存在，面對披著民進黨的皮、表現卻像民眾黨的人，選民便可表達他的意見，港湖絕非只有含淚投票與不投票，「台灣基進存在的價值就在這裡。」

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