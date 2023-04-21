專訪／從政治冷感到積極投入選舉　吳欣岱全因2020年「辣個男人」

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吳欣岱坦言，自己與先生都是醫生，在有孩子之前對政治並不關心，心想不管如何生活與工作都很穩定，直到孩子出生後，才深深體會，無論賺再多的錢，都沒辦法保障小朋友能在每個人意見都受到重視的環境長大，才開始關心政治。
吳欣岱說，適逢韓國瑜參選高雄市長，自己才慢慢開始關心政治，當初高雄被稱「又老又窮」，但以她的居住經驗覺得在高雄很舒服，直到韓國瑜當選後，發現住家旁邊的輕軌工程停擺，很多活動似乎是辦給少數族群參加，另感受到城市有更多的對立。
吳欣岱表示，高雄罷韓成功後，住家附近輕軌半年內完成，她因此有了很深的感觸，原來關心政治、參與政治是可以為生活帶來改變，因此自己在日後也成立全國性醫師工會，針對高工時、血汗醫療提出很多看法。
對於代表台灣基進參選立委，吳欣岱說，以政黨的立場除了《反滲透法》外，接下來就是《境外勢力影響透明法》，舉例來說若媒體背後是中國所資助，或是很多資金不明的部分，透過法規揭露出來，而非限制自由，另有許多國防、民防相關議題，以台灣基進立場還有很多該做的事情。
對於個人身份而言，吳欣岱說，若當選立委首先會聚焦醫療制度，台灣的健保是全世界聞名的好制度，但是建構在壓榨醫療人員上，如今這很棒的醫療紅利消退，加上疫情衝擊，四大科醫師變少、近年來護理師荒嚴重，這些都急需改變。此外，內湖南港有許多外來移入的中產階級家庭，包括育嬰托嬰、交通問題，這些軟性的政策調整，也是自己未來將著重的目標。
吳欣岱也透露，自己參選內湖南港立委，相對受到各方的壓力，遭受到民進黨本位支持者的抨擊，但這就是台灣基進存在的價值，強調台灣基進就是「本土派政黨的防腐劑」，當本土派只有一個選擇，選民只能含淚投票，若有另個更本土存在，面對披著民進黨的皮、表現卻像民眾黨的人，選民便可表達他的意見，港湖絕非只有含淚投票與不投票，「台灣基進存在的價值就在這裡。」