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專訪／參選立委支持度升高　吳欣岱坦言：乘著他人對高嘉瑜的憤怒

▲吳欣岱強調自己參選港湖絕非針對高嘉瑜，但也不諱言現在是乘著對高嘉瑜憤怒上升的態勢。（圖／記者朱永強攝，2023.04.17）
▲吳欣岱強調自己參選港湖絕非針對高嘉瑜，但也不諱言現在是乘著對高嘉瑜憤怒上升的態勢。（圖／記者朱永強攝，2023.04.17）

記者陳威叡／台北報導

台灣基進黨吳欣岱瞄準2024台北市第4選區（內湖、南港區）立委，首要關卡就是民進黨現任立委高嘉瑜，泛綠雙姝將展開廝殺。吳欣岱說明，當初是在政黨徵召下北上轉戰港湖，而港湖有許多中產階級的夫妻與自己背景經歷非常相似，在拜票時鄉親們看到是年輕人參政，也很願意給與機會，因此參選港湖並非針對高嘉瑜，眾所皆知去年九合一選舉也在此選議員，但也不諱言現在是乘著對他人（高嘉瑜）憤怒上升的態勢，「我也是得接下來。」

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吳欣岱說，會轉戰台北市是因黨內考量，認為台北是媒體中心，此外自己同樣是身為中產階級，夫妻都要工作，但面臨生育、高房價與交通問題等，經歷非常融合，此外在拜票時也有很明顯的感受，鄉親們若知道是年輕人參政，都很願意給予機會，否則港湖民意代表一直以來都是同一批人，生活也沒有因此變好，會有想要換人念頭。 

▲吳欣岱位於內湖服務處本月初開張，包括陳時中、徐國勇與姚文智等綠營人士皆到場給予祝福，引發外界熱議。（圖／翻攝自吳欣岱臉書）
▲吳欣岱位於內湖服務處本月初開張，包括陳時中、徐國勇與姚文智等綠營人士皆到場給予祝福，引發外界熱議。（圖／翻攝自吳欣岱臉書）
吳欣岱也強調，自己參選港湖並非針對高嘉瑜，眾所皆知去年九合一選舉前就在這裡經營，坦言現在是乘著對他人（高嘉瑜）憤怒上升的態勢，「我也是得接下來。」

提到高嘉瑜近年來的表現，吳欣岱說，高擔任議員後期至今，開始塑造成民進黨的良心，上偏藍的政論節目來批評執政黨，先前稱民進黨稅收是行政失靈，但她認為有些事情是比例問題，有沒有需要放大而已，當時台北市府也發生許多問題，包括燈會預算編排、陳佩琪嗆出錢辦雙城論壇，高這些事情完全從未表態。

吳欣岱說，高嘉瑜是否善盡立委職責，其所作所為相信支持者都看在眼裡，若不照黨意、照民意，堅持自己的路線，如此符合民意靠政策就好了，「也不用靠歌聲搏版面。」

至於高嘉瑜先前稱願意接受泛綠民調，吳欣岱透露，民進黨目前沒有人與她聯絡，自己也沒有誰的電話，這部分她很被動，另方面在選舉則是很主動，承接了很多人的期待，期盼她一定要頂住壓力、參選到底。

吳欣岱說，自己並沒有很在意泛綠民調，加上民進黨對她並沒有實質的約束力，她所關心的是，用民進黨籍選上的民代，卻說民進黨做不好的人，避免讓本土支持者崩潰的狀況再次發生，這才是自己在意的事情，至於要如何達到這個效果，是否要透過泛綠民調倒無所謂。最後重申，對於泛綠民調並沒有與民進黨有相關討論，認為兩黨間若要有進一步民調或更友善的溝通，「我不會跟著媒體講，我會私下講。」

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