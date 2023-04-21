專訪／基進是本土政黨防腐劑 吳欣岱批民進黨與地方派系利益結合
頗具全國知名度的美女醫師吳欣岱，從政以來便踏入非主流政黨，至今努力向人民頭家尋求職缺，也讓外界質疑為何不加入民進黨。吳欣岱說，民進黨是非常大的政黨，很多時候以選票最大化作為考量，與地方勢力結合並產生利益結盟，如此一來黨內對議題的看法就不會那麼存粹，反觀台灣基進運作是以理念、概念優先，10年期間也培養出一群可以溝通的支持者，也透過這樣的選舉方式跟政治倡議，盼讓台灣政治生態往更健康方向邁進，強調台灣基進與民進黨不同，也有許多地方看不慣民進黨作為，「對於在野黨職責使用這權利非常小心。」
記者陳威叡／台北報導
當初會選擇台灣基進，吳欣岱說，當時經歷並關注罷韓，才開始關心政治，以自己醫學系的個性會上午查資料，發現台灣基進所提出來的東西非常完整，包括2018年美中貿易戰爭，就連台灣都很少有媒體報導，台灣基進就已注意到這背後衍生的問題，便提出台灣要有更多本土派政黨，才有良性競爭。
吳欣岱說，目前政治環境，藍綠爭鋒相對，在野黨提出的反駁論述有如演戲般灑狗血，以高端疫苗為例，固然有可檢討之處，但國民黨、民眾黨卻把高端疫苗當作攻擊政府的工作，不僅無形間犧牲台灣生技產業，在野黨的攻擊方式也不會讓台灣更好，而台灣基進一直以來倡議的就是「我們不是民進黨」，但都是為了台灣好，可以理性討論，不是每件事情都是要罵到蔡英文下台。
至於台灣基進與民進黨不同之處，吳欣岱說，民進黨是很大的政黨，好幾十年前為民主奮鬥，爭取自由台灣意識的切入點，而這麽大的政黨，候選人參選一次就是2、3千萬甚至上億元，以選票最大化做為考量，與地方勢力做結合。
吳欣岱說，這樣的現象在中南部特別明顯，與地方勢力結合並產生利益結盟，如此一來黨內對議題的看法就不會那麼純粹，反觀台灣基進運作是以理念、概念優先，10年期間也培養出一群可以溝通的支持者，也透過這樣的選舉方式跟政治倡議，盼讓台灣政治生態往更健康方向邁進。
吳欣岱也強調，可以保證的是台灣基進與民進黨完全不同，黨內很多時候也看不慣民進黨作為，但對於在野黨監督職責使用上非常小心，不像是國民黨在立院丟內臟，或是去做一些很有花招的事情，很努力的在篩選可以表達不同意見的方式。