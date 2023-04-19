今日廣場》林保淳／侯友宜的困境

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不過，綜合各家不同的民調趨勢來看，侯友宜的確是唯一有厚望可以與賴清德一拼的強勁對手，這是截至目前為止，藍、白陣營中無人可以匹敵的，而且，也早已為民進黨設為標的，甚至在新北市長選舉時，就各方併力交攻、無時或已的了。
侯友宜的優勢及實力，是可以從大勝林佳龍近70萬票，全市29區一片歸藍中，完全可以證明的。儘管侯友宜過去曾受到陳水扁的拔擢，因此被蒙披「藍皮綠骨」的譏諷，同時也因319槍擊案未能真正捉緝到元凶，頗令藍營中人不滿；但是，當初陳水扁上任，從行政院長唐飛、新聞局長鍾琴，到環保署長郝龍斌，藍營中人入閣的也所在皆有，且地位更高於侯友宜的警政署長，又有何可以訾議之處？侯友宜是從基層警員做起，屢破大案，積功累升，肩負的全國治安重任的警政署長，又誰曰不宜？至於319槍擊案，擺明了是政府高層與台南地方政府「公民不服從」的掣肘，連從美國聘請而來的神探李昌鈺都束手無策，又豈能歸咎於他？朱立倫當初在新北市長任內敦聘其為副市長，一任七年，以朱立倫的深沉智慧，竟信而不疑，且後來獲得國民黨提名，接連大敗蘇貞昌與林佳龍，任新北市長至今，其為藍營健將，又有何可疑之處？別的不說，光看民進黨在這段期間無所不用其極地對侯友宜橫加詆毀、攻擊，就可以得知「藍皮綠骨」是欲加之罪，何患無詞，且已經透過超過115萬選民的認可，粉碎了這一樁「莫須有」的誣蔑了。
論者也說他對有關核四的問題與國民黨不同調、不熱衷於參加國民黨的活動，乃至於「四大公投」的失利、南投立委補選的挫敗，皆一一歸咎於他。其實，侯友宜出身警界，最嚴格自律的的就是謹守分際，不做踰己之事，掌握當下分所應為、可為的，盡力加以完成。他最愛提說的「侯侯做代誌」，儘管會讓人覺得龜毛、扭捏，因而讓人感到不耐煩，但是，這又何嘗不是他腳踏實地的治事風格？狂者進取，狷者有所不為，侯友宜不說大話、不講空話，在當今政壇總是以話術欺人、騙人的一一灘濁水中，其實正是一道難得的清流，這又何譏之有呢？
可想而知的，已因貪腐、專制讓許多民眾唾棄的民進黨，面對如此具有雄厚實力的對手，將會如何的畏怕，又將會如何尋隙蹈瑕，不分是非，不別黑白，甚至造作謠言、誣詞，非將侯友宜打入十八層地獄方才甘心呢？是以一下子鄭南榕案，一下子恩恩案，一下子說他關說搓圓仔湯，一下子又說他國際觀、外交經驗不足，簡直到了「恨之欲其死」的地步了。即以國際、外交來說，陳水扁、蔡英文就任總統之時，又有什麼國際、外交的經驗可言，而身為副市長七年、市長至今六年，其間與世界各大城市的交流，不計其數，又怎是井底之蛙可能比並的？況且，國際、外交事務，自有專業外交官負責溝通協商、折衝樽俎，總不至於像如今的民進黨一樣，幾乎都晉用毫無經驗的親信，完全破壞了外交官的體制吧？更遑論當前的蔡英文一連就斷了9個邦交國，又還有什麼國際、外交可言的？侯友宜的確可以在這方面再加磨練，此所以他也積極與新加坡展開交流，近日即將走訪新加坡，民進黨對此不但不樂觀其成，為台灣未來的國際發展空間著想，反而編造謠言，說侯友宜是去「避難」、「避風頭」，這種司馬昭之心，豈會不一眼就被人看穿、覷破？而其包藏之禍心，當然就顯豁無遺了。
侯友宜外有群狼窺伺、擇時而噬，處境已然艱難無比，更大的隱憂，還在於黨內若干別有居心的同志，在一側虎視眈眈，暗潮洶湧，危機四伏。他們不敢表面上對侯友宜有太多的批評，私底下卻以曲解民調，甚至造作假民調的方式，企圖拉下侯友宜，而代之以某位知名企業家，強調侯友宜聲勢寖漸衰弱，而其人則急起直追，意欲造成藍營的誤解，於徵召之時，用不公允的方式，造成侯友宜連黨內都無法提名的後果。這等如是裡通外人，給了民進黨莫大的可乘之機，如果以民調為準的話，民進黨勢必傾全黨之力加以灌票。外有嗜血豺狼，內有反噬餓虎，這應是侯友宜最大的困境了。
民進黨對侯友宜的攻擊勢態，是政黨競爭的惡鬥，雖則令人反感，卻很容易理解；但卻不知國民黨內究竟為何非欲將最強的戰將加以替換不可。內憂外患，薦臻而至，侯友宜的情勢，自然就是岌岌可危了。
面對如此窘境，侯友宜想來也應心中有數，究竟該當如何因應，唯有他自己細作盤算了。侯友宜向來有「鐵漢」之稱，既然決定一肩擔起造福社會國家的重責大任，義無反顧，也只有作拼命向前的過河卒子，無畏無懼，奮勇向前，「自反而縮，雖千萬人吾往矣」了！
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