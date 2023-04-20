「穀雨」全台濕答答！小心5疾病好發 中醫授4招養生秘訣
今（20）日是節氣「穀雨」，與字面上意義相同，近2天台灣各地受鋒面影響，水氣較多，各地降雨也相當明顯。中醫師詹景琦提醒，穀雨過後開始接近夏天，季節的交替也是各種疾病容易作亂的時機，過敏性鼻炎、氣喘、濕疹、蕁麻疹、異位性皮膚炎等都要特別注意，建議這段時間除了透過「健脾化濕」的飲食養生外，也要適量運動，微微汗出，並保持心情舒暢，切勿大動肝火。
記者張志浩/綜合報導
詹景琦表示，穀雨是春季最後一個節氣，在台灣為水稻幼穗形成期，因此田區需水量較多，穀雨象徵農民佈穀後望雨之心態。穀雨期間雨水較多、濕氣偏重，飲食應以健脾化濕為原則，可吃淮山、芡實、薏仁、扁豆、赤小豆、陳皮等食物，並忌吃生冷肥膩之物，以免損傷脾胃，加重體內濕氣困留。
此外，穀雨過後準備換季，這時「過敏性疾病」需要特別防範，如過敏性鼻炎、氣喘、濕疹、蕁麻疹、異位性皮膚炎等。此外，人體此時容易受「熱邪」干擾，養生要以防體內積熱為主。飲食應以清淡為主，羊肉、麻辣火鍋以及辣椒、胡椒等大辛大熱的食品均不宜，以防邪熱化火。可適量食用涼性食物，如綠豆、鴨肉、蘿蔔等清熱降火。
詹景琦表示，面對穀雨時期疾病的威脅，養生上大致分為以下4大重點：
🟡避免不良飲食習慣：飲食需節制， 若暴飲暴食，經常過飽或者過飢，會損害脾胃功能。當脾胃耗損，無法處理正常新陳代謝，體內就會累積濕氣。
🟡少吃寒涼飲食：喝太多凍飲、冰涼蔬果、喜歡吃生冷食品也會損耗脾胃陽氣，導致體內濕寒。
🟡減低油膩飲食：重口味，偏甜，太甜，太油的食品影響消化，削弱脾胃，阻礙消化功能，令身體產生痰濕。
🟡不要過耗氣血：休息不足、過度操勞、長期缺乏運動都會容易產生氣虛體質，同時影響身體排濕能力。所以要持久袪濕，就要氣血暢通。