賴清德盼兩岸交流以維持和平　籲台灣人選擇民主、落實全民國防

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賴清德指出，為了提升婦女的勞動參與率，政府推出「國家跟你一起養」政策，降低婦女的家庭及育兒負擔；為了讓職業婦女能在職場上發揮長才，未來也將針對就學、就業、創業、社會參與等方面來加強協助。
賴清德說，希望未來大家共同合作，守護台灣，促進台灣民主和平及繁榮，具體的作法就從「拚經濟」開始。政府會持續改善臺灣的投資環境，也會與理念相同的國家，建立雙邊投資，讓台灣的產業融入全球新的供應鏈，讓企業立足臺灣，布局全球，行銷全世界。
在「護民主」方面，面對極權主義的威脅，台灣面臨了民主與專制的選擇，希望大家能夠團結合作，選擇民主，讓台灣在民主的道路上持續壯大。
在「強國防」上，總統蔡英文曾提到，有國防才有和平、國防靠全民。未來大家都應該要在全民國防的理念之下，持續壯大實力。
此外，在「保和平」部分，賴清德表示，和平是無價的，戰爭沒有贏家，除了提升本身的國防力量，維持和平，兩岸更應該藉由交流與合作，增進彼此的了解，達到和平。
賴清德強調，他希望未來能與大家共同努力，讓年輕人看見希望，壯年人實現夢想，老年人得到幸福，弱勢者得到照顧，性別平權也能更進一步落實，共同建立一個安定、和諧、公益的社會。
包括前副總統呂秀蓮、外交部NGO國際事務會執行長王雪虹、台灣國際職業婦女協會創會總會長郭壽珍、大台北分會創會會長尤美女及海地共和國大使潘恩（Roudy Stanley Penn）等也都出席活動。