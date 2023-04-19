蔡英文保證謹慎處理兩岸事務　盼與美國簽署全面自由貿易協定

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此外，外商對台灣仍保有堅定的信心。很高興再度看到台灣美國商會發布的「2023年商業景氣調查報告」顯示，超過7成的受訪企業樂觀看待台灣未來一年的經濟表現，88%的受訪企業表示將維持或甚至擴大在台投資。感謝在座各位對台灣的信心和支持。
蔡英文重申，政府會致力以具體行動改善經商環境。其中之一就是確保能源供應的穩定和多樣性。儘管疫情帶來極大的技術性挑戰，但政府現在正努力實現2025年太陽光電裝置容量達20GW，離岸風力裝置容量達5.6GW的目標。
在離岸風電方面，政府擴增運維碼頭，讓風場施工船的作業量能更為充足；在光電部份，將增加5.5GW的饋線容量，另外也建立中央與地方政府之間的平台，以加速行政程序。
碳金融是達成能源供應穩定和多樣性目標的另一項關鍵。台灣證券交易所和國發基金與環保署合作，研議成立碳交易平臺，此平臺的建立將有助與國際合作，達成減碳的目標。很高興從商會的調查報告中得知，為配合台灣實現2050年淨零碳排的目標，56%的會員公司已正式承諾落實淨零碳排或是類似目標。
蔡英文也提到，政府也致力研擬改進和監督法規及政策的機制，提供友善的環境以利外資來臺。國發會也同意擔任私募股權基金的主管機關，相信未來在國發會與金管會的合作下，將引導更多資金投入對臺灣經濟發展具戰略重要性的關鍵產業，尤其是透過國外私募股權基金。為符合法制需求，我國經濟部與各相關部會將與立法委員合作，修訂現行法律，讓外國直接投資更具彈性。
過去6年來，台美雙向貿易金額成長了近85%。去年台美雙邊貿易總額達1,200億美元，創下歷史新高，台灣也成為美國第8大貿易夥伴。
同樣在去年，台灣吸引了超過130億美元的外資進駐，亦創下近10年新高。台商去年對美投資金額更達10億美元，相較前一年成長了128%，台美雙邊貿易及投資的大幅成長，凸顯了臺美互為彼此的優先貿易及投資夥伴。
去年「台美21世紀貿易倡議」正式啟動，此倡議涵蓋領域廣泛，有助台美雙方發展更全面、實質和先進的貿易夥伴關係。去年11月在紐約首輪談判後，第二輪談判會議於今年1月在台北舉行，在關務管理及貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐及中小企業等議題取得良好進展。雙方也同意將透過視訊會議維持暢通的溝通管道，以儘速完成談判，下一步，台灣將尋求與美國簽署全面自由貿易協定的可能性。
最後，蔡英文保證，台灣對改善和維持穩健經商環境的承諾絕不會動搖。儘管面對來自中國的挑戰，政府將持續秉持一貫謹慎的態度處理兩岸事務，不會挑釁，而將與民主夥伴共同合作，以確保印太地區，特別是海峽兩岸的和平與穩定。
蔡英文說，過去數十年來我們共同歷經諸多挑戰，未來也將面臨更多挑戰，但很高興台灣美國商會是堅定的夥伴；隨後，蔡英文與台灣美國商會會長施立成、美國在台協會（AIT）主席羅森柏格、台北辦事處處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）共同舉杯祝賀，見證台美堅實情誼。
包括總統府秘書長林佳龍、國安會秘書長顧立雄、總統府國策顧問何美玥、行政院長陳建仁、副院長鄭文燦、秘書長李孟諺、立法院秘書長林志嘉、行政院政務委員鄧振中、政務委員兼國發會主委龔明鑫、政務委員兼國家科學及技術委員會主委吳政忠、內政部長林右昌、外交部長吳釗燮、法務部長蔡清祥、經濟部長王美花、衛福部長薛瑞元、國家通訊傳播委員會主委陳耀祥、台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、新竹市長高虹安等人都出席活動。