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估于美人參選傷國民黨　綠基層：如黃珊珊「變色龍」形象將被檢驗

▲于美人將參選台北市中正萬華區立委，引發各界議論。（圖／資料照）
▲于美人將參選台北市中正萬華區立委，引發各界議論。（圖／資料照）

記者黃宣尹／台北報導

台北市中正、萬華區現任立委林昶佐日前宣布因家庭因素不再競選連任，也讓該區立委席次成了各黨派兵家必爭之地；在民進黨、國民黨兩大黨還未確定戰將前，媒體人于美人將於明（20）日舉行記者會，宣布投入明年中正、萬華立委選舉，讓基層議論紛紛。綠營綜合分析指出，于美人近年與泛藍靠攏，多次批評總統蔡英文，已不被綠營支持者認可，其參選將會對國民黨候選人有較大影響；此外，于美人如同黃珊珊「變色龍」形象是否能被接受，以及與地方淵源不深等，都將成為能否開拓選票的問題。

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▲宋楚瑜競辦發言人于美人表示，王立強案的謊言有點瞎。（圖／宋楚瑜競辦提供, 2019.11.25）
▲于美人於2019年擔任宋楚瑜發言人。（圖／資料照）
于美人將於明日於西本願寺廣場前人行道宣布參選中正、萬華區立委，不過今日並未透露會以什麼樣的黨籍身分投入選舉，另是否熟悉地方生態與需求，再再引發基層議論。

黨政人士對此表示，于美人曾在親本土的綠色和平電台主持廣播節目，過往確實給人本土形象，也曾多次被點名代表本土陣營選立委，不過最終于都沒有真的與民進黨合作。

該人士點出，于美人在2019年出任親民黨總統候選人宋楚瑜的發言人，多次在公開場合批評蔡英文，更有許多讓綠營支持者認為不全然正確、理性的言論，確實讓人感到詫異，這也是讓綠營支持者不能諒解于的起點。

再者，該人士提到，去年台北市長選舉三強鼎立，于美人選擇替民眾黨背書的無黨籍候選人黃珊珊站台，一連串行為早讓綠營支持者深知，于美人絕非本土陣營，而且可能還是「變色龍」。

地方人士透露，過往民眾黨傳出有意推派不分區立委邱臣遠出戰中正萬華，不過都沒有進一步消息與動作；隨著于美人出馬，研判民眾黨可能會採取「黃珊珊模式」力挺于美人，希望能再次藍綠通吃。

不過，該人士認為，于美人很有可能就是第二個黃珊珊，「當初黃珊珊選前與民眾黨『裝不熟』，現在又大大方方入黨，讓曾相信她超越藍綠的支持者做何感想？」 

▲台北市長候選人黃珊珊「偉大市民挺珊珊」造勢晚會，藝人于美人擔任壓軸神秘嘉賓。（圖／記者林調遜攝，2022.11.20）
▲去年台北市長選舉，于美人擔任黃珊珊造勢的壓軸嘉賓。（圖／記者林調遜攝）
談到于美人參選，綠營人士分析，現在應該沒有人會認為于美人是綠營、本土派，所以其參選恐會吸納藍票，對國民黨產生較大影響。

此外，未來于美人的立場、價值在選戰過程中將會被挑戰，與地方淵源不深的弱勢恐也非一時之間能夠彌補，再加上究竟是「選真的」？還是只是想扮演關鍵少數？這則會成為吸納中間、年輕選票的問題。

另名黨政人士分析，過去中正萬華藍大於綠，林昶佐自2016當選立委以來，靠著站穩進步價值、提出諸多新思維逐步裂解傳統國民黨組織，當然希望接棒人選與林昶佐有相同特質，也期盼年輕候選人代表民進黨參選。

知情人士說，目前還在處理初選區域，中正萬華是徵召區，還未正式啟動徵召作業，但當然大家會有初步意見交換。黨內深知地方都希望綠營能夠團結，無論是劉耀仁、吳沛憶等人都是深耕地方的好人選 。

該人士也表示，林昶佐在中正萬華的耕耘，如同種下改變的種子，當然希望繼任者能夠延續。未來的接棒的人選無論在地、空降都不排斥，但若能站穩進步價值、延續林昶佐的諸多新思維，勢必能夠接力林昶佐未完成的工作，在選舉主軸及實際傳承上，也更有能量。

▲林昶佐。（圖/記者林調遜攝）
▲林昶佐因家人因素不再競選連任。（圖/記者林調遜攝）
▲（圖／翻攝自吳沛憶臉書）
▲吳沛憶深入地方經營，日前也已表態有意代表民進黨投入立委選舉。（圖／翻攝自吳沛憶臉書）
▲民進黨萬華區市議員劉耀仁，傳出地方服務處助理新冠肺炎篩檢呈陽性反應。（圖／翻攝劉耀仁臉書）
▲劉耀仁持續勤走基層，力拚代表民進黨投入立委選舉。（圖／翻攝自劉耀仁臉書）

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