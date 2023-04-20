中國南太平洋動作頻頻　澳紐合作強化情報交流

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澳洲陸軍總司令史徒華（Simon Stuart）說，澳紐軍團計畫立基於雙邊非常重要的歷史，尋求確保能夠以最適合現況的方式與區域合作夥伴整合及合作。
兩軍深化合作的時機，落在中國持續於南太平洋擴大影響力，尤其北京和索羅門群島去年達成安全協議，形同踩澳紐紅線，兩國對中國在南太平洋勢力日增的態度趨於強硬。
為了強調對太平洋的重視，澳紐陸軍總司令計劃一起前往南太平洋島國斐濟及萬那杜分享軍事經驗。
紐西蘭陸軍總司令波斯韋爾（John Boswell）說：「我們現在正在關注我們的區域，並研究如何以有利各方的方式與這個區域合作，這對任何人來說都不該是意外之事」。
澳洲國立大學學者郝杰明（Benjamin Herscovitch）今天接受中央社電訪時指出，這項計畫很可能聚焦於緊鄰澳紐的太平洋國家。澳紐都對北京在太平洋區域日益擴大的影響力感到憂心，澳洲更希望繼續成為太平洋區域的「首選安全夥伴」。
他也說，這項計畫也可能著眼提高澳紐兩軍為太平洋區域的人道援助及救災貢獻的能力。
澳洲廣播公司（ABC）報導，這項協議正值紐西蘭國防軍（New Zealand Defence Force）受到辭職潮衝擊。紐西蘭民間對技術工人需求強勁，不惜提供高薪，軍人紛紛轉入私部門。紐西蘭9艘海軍艦艇中，3艘已閒置，P-3獵戶座（P-3 Orion）機隊也因缺兵而「提前退役」。
紐西蘭政府為了止血，今年稍早祭出額外1000萬紐西蘭幣（約新台幣1.9億元）的資金，提供軍人1萬紐幣的「保留金」以提高持續服役的誘因。
與澳洲軍隊3.1萬名全職軍人相比，紐西蘭僅有約7000名全職及後備軍人。紐西蘭陸軍總司令波斯韋爾表示，雖然人力短缺，但他預計與澳洲的行動仍具可能性。「我們正在非常、非常努力確保我們重新強化我們的能力，以確保能部署這些部隊」。
波斯韋爾說：「我們將更能共享能力建構、訓練教條以及與這一代相關的許多其他領域經驗，就紐軍目前的情況而言，就是恢復陸戰能力」。
澳、紐與美國、英國、加拿大同屬情報交流的組織五眼聯盟（Five Eyes）。澳紐聯軍曾於第一次世界大戰期間登陸土耳其加利波里（Gallipoli）半島，近年則在伊拉克進行聯合行動，目前正於英國共同訓練烏克蘭新兵抵禦俄軍攻勢。（編輯：高照芬）1120419