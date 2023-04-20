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限5天！7-11咖啡15元、可樂18元　全家氣泡水、果乾買1送1

▲本周超商優惠更新，7-11罐裝咖啡15元、可樂18元；全家祭出多款半價商品。（圖／記者葉政勳攝）
▲本周超商優惠更新，7-11罐裝咖啡15元、可樂18元；全家祭出多款半價商品。（圖／記者葉政勳攝）

記者黃韻文/綜合報導

🟡7-ELEVEN
超商本周限定優惠更新！7-11明（21）日起至4月25日限時五天開跑，本周海報同樣分為兩張、約14大項促銷，折扣幅度誠意十足，映入眼簾就有多組買1送1，包括HIS CAFE罐裝咖啡平均15元、可口可樂纖維+瓶裝600ml平均18元、KitKat威化巧克力平均20元、黑嘉麗軟糖平均23元、Nabati一口酥平均20元，以及泰國手工皂加1元多1件，等同於是5折半價。

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此外，隨著天氣變熱，日本NIJIYA冰品、全系列調酒，原價最低69元起，祭出任選2件99元、約7.2折起。冰品還有哈根達斯法國線迷你杯，平均單杯70元、相當於6.1折。生活日耗品方面，白蘭香氛洗衣球每袋6入原價39元，限時祭出4袋99元；蘇菲熟睡衛生棉3件139元，每包平均46元，4.7折比買1送1還便宜。

▲▼7-11門市4月21日至4月25日推出限時優惠。（圖／業者提供）
▲▼7-11門市4月21日至4月25日推出限時優惠。（圖／業者提供）
 
🟡全家
全家會員優惠自即日起至4月23日前，本周海報共21大項促銷商品，其中6款商品買1送1、買2送2，例如Cheers檸檬氣泡水平均18元、曼陀珠平均11元、盛香珍指定袋裝平均40元、統一生機果乾平均70元、威德保健品平均30元，而蘇菲也在全家推出買1送1，不過品項是褲型衛生棉。除了半價商品，全家祭出多款加10元多1件，像是原價59元的形動力真果實雪糕，平均單支35元、約5.8折。

▲全家會員優惠自即日起至4月23日前。（圖／業者提供）
▲全家會員優惠自即日起至4月23日前。（圖／業者提供）
🟡萊爾富
即起至4月25日期間，結帳憑LINE官帳活動條碼享優惠。這周優惠品項也是9品，多達4品下殺5折，包括三立薄燒餅乾、福樂自然零優酪乳、Hi-Life海洋深層水2L是買1送1，翠果子葡萄乾則是買2送2。而午后時光重乳金麥奶茶、農搾檸檬飲分別是買2送1、第2件10元，皆相當於6.7折。

▲萊爾富本周優惠。（圖／業者提供、記者整理）
▲萊爾富本周優惠。（圖／業者提供、記者整理）
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