于美人震撼宣布選立委！「8年前早就想選」 退縮原因超直接
現任中正萬華無黨籍立委林昶佐決定不競選連任，各黨都紛紛派出人選要來競逐該區立委。然而資深藝人于美人卻在19日發出震撼彈，表示正式宣佈參選該區立委，不過至於代表的是哪一個黨派，將在今（20）日上午說分明。而事實上，這老早不是于美人第一次想選立委，早在8年前就已經有了念頭，只不過後來打退堂鼓的理由可以說是相當直接！
記者張嘉哲/綜合報導
2015年時，時任民進黨選對會成員、台北市黨部主委黃承國就徵詢于美人參選台北市艱困選區立委的意願，原本于美人表達高度興趣，後來她跑去台南的玄天上帝廟抽籤，結果當時候抽籤的結果寫說「今年官運不佳」，參選的話沒有辦法當選。
黃承國當時說，于美人不是推託之詞，她是非常有誠意的，不僅隔天就跑去抽籤，到現場還請廟方的主委跟他通電話，只不過抽出來的籤詩解出來說官運不佳，才導致雙方合作不成。
然而雖然7年前于美人就曾經想選立委，且要與民進黨合作，不過事過境遷，于美人在去年九合一選舉時，力挺黃珊珊替她站台，在台上激昂喊出「不要妄想改變你深藍深綠的父母！他們改不了！但是你可以！請各位年輕朋友，和我們這一群不願為藍綠妥協的人，在站一起，推倒藍綠的高牆，讓新鮮空氣可以進入台北市！」顯然這一回和藍綠合作都不會是于美人的首選，將以什麼身分出戰這次立委選舉，讓外界都相當期待。