印度將躍升全球人口最大國　中國冷回：重質不重量

聯合國人口基金會（UNFPA）關於世界人口狀況的最新報告顯示，印度的人口將在2023年中期達到14.286億，比中國的14.25億多出近300萬人，躍升全球人口最多的國家。報告預估，屆時世界人口將達到80億4500萬。中國作為人口最大國長達近73年，現在被印度超越有何感想？對此，中國當局冷淡回應，認為一個國家的人口除了量之外，也要重質，既看人口、更看人才，強調中國的「人才紅利」正在形成，發展動力依舊強勁。
國際中心楊雅婷／綜合報導
最新數據顯示，中國目前人口數為14.1175億人，印度緊追在後，人口數為14.092億人，兩個國家佔全世界人口超過三分之一，美國則會在六月底之前達3.4億人，為全球人口第三大國。其中，印度自2011年開始，每年人口數成長約1.1%，以此速度來看，印度將在短期內超越中國，成為全球人口數最多的國家，但無法評估確定的日期，因為印度2011年後未曾進行過人口普查，原本應在2021年進行最新一次的人口普查，但因疫情推遲。
近年來，印度經濟快速成長，提供每年進入職場的數百萬名年輕人充分的就普機會，人口紅利也成為印度發展優勢，因為當地半數人口在30歲以下。不過，人口成長過快也對印度在電力、食品、住房造成壓力，成為政府一大課題。據美國智庫皮尤研究中心數據顯示，自聯合國從1950年開始整理人口數據以來，印度人口已增加10億多人。
反觀中國受到長期施行一胎化政策影響，人口數在去年開始出現60年來首次衰退，今年人口數將被印度超越。中國外交部發言人汪文斌談及此事時強調，中國的人口優勢包括超過14億人口中，近9億人口在勞動年齡，平均接受10.9年教育，而且目前中國正推動「三孩生育政策」因應人口老齡化的趨勢。他引用中國總理李強的話表示，「中國的人口紅利沒有消失，人才紅利正在形成，發展動力依舊強勁。」
報告顯示，主要的歐洲及亞洲國家，在未來都呈現人口下降趨勢，包括希臘、義大利、波蘭等國。亞洲的日本從2011年至2021年的10年之間，人口減少了300多萬人。