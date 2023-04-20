ASTRO文彬輕生！繼鐘鉉、雪莉和具荷拉　南韓演藝圈又隕落一顆星

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童星出身、南韓F(x)女團前成員雪莉年紀輕輕便紅透半邊天，2015年因健康因素退團，讓大批粉絲無法接受，無論她做什麼事都有人批評，長期遭網路霸凌，讓她飽受折磨，就連出門吃飯也會受到騷擾，因此罹患重度憂鬱症，生前也曾多次在直播中情緒失常，最終於2019年10月14日在家中上吊離世，得年25歲，震驚南韓社會，也讓身邊親友、粉絲們痛心不已。
南韓女團「KARA」前人氣成員具荷拉於2019年11月24日在家中結束生命，得年28歲；具荷拉所屬團體KARA停止活動後，她2016年便簽給裴勇浚的公司「Keyeast娛樂」，後來簽給日本「尾木製作」，在韓國沒有所屬公司。根據韓媒報導，有熟人透露她因為在韓國沒有公司，也沒有親密朋友可以聯絡，所以感到非常孤單；加上2018年跟前男友的糾紛，以及好友雪莉的離開，讓她感到很疲憊。她在輕生前一晚，也在IG發文：「睡吧。」豈料隔日竟傳出過世噩耗，讓粉絲難以相信、悲痛萬分。
而ASTRO成員文彬跟產賀於2020年組小分隊「MOONBIN & SANHA」活動，2人原本預計4月30日來台，要在新莊Zepp New Taipei開唱，門票已全數賣光，人氣可見一斑，如今卻突然發生憾事，令粉絲不敢相信，紛紛湧入他IG悼念，據悉，文彬後事將由父母、妹妹打理，靈堂則設置再首爾峨山醫院，預計22日出殯。
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