快訊／ASTRO文彬在家身亡！經紀人發現遺體　警察：推測是輕生

ASTRO文彬輕生！繼鐘鉉、雪莉和具荷拉　南韓演藝圈又隕落一顆星

▲ASTRO成員文彬過世，得年25歲。（圖／文彬IG）
▲ASTRO成員文彬過世，得年25歲。（圖／文彬IG）

記者郭佩蓉/綜合報導

南韓男團ASTRO成員文彬今（20）日凌晨被韓媒報導在住家身亡，得年25歲，警方透露，經紀人於19日晚間8點10分在文彬家中發現倒地的文彬，初步推斷非他殺，應為自殺輕生，不過真正死因仍有待釐清。消息曝光後，文彬的經紀公司「Fantagio」也悲慟證實「文彬4月19日成為了天上的星星」，ASTRO的成員跟公司全體員工都受到巨大的打擊與悲傷，粉絲們也紛紛湧入文彬IG悼念。對此，《NOWnews今日新聞》也整理幾位南韓演藝圈英年早逝的藝人，包含雪莉、具荷拉和鐘鉉，他們的離去都讓身邊親友、粉絲們悲痛不已。

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▲ASTRO成員文彬過世。（圖／文彬IG）
▲ASTRO成員文彬過世。（圖／文彬IG）
2017年12月18日，南韓夯團SHINee人氣成員鐘鉉以燒炭方式離開人世，得年27歲，他當時在遺書中透露已經被憂鬱給吞噬，自殺前曾傳給姊姊一封訊息，內容寫下：「將我送走吧，跟我說我辛苦了」、「一直以來都非常苦」、「最後的問候。」讓姊姊驚覺不對，立刻通報警方：「鐘鉉可能自殺了。」警方隨即展開搜查，最後在首爾清潭洞公寓發現他倒下的身影，雖然緊急送醫，但終究來不及，令家人及粉絲悲痛萬分。

▲SHINee鐘鉉出演廣播節目《金昌烈的Old School》。（圖／翻攝自IDEALBOYkr推特）
▲SHINee鐘鉉於2017年離世。（圖／翻攝自IDEALBOYkr推特）
童星出身、南韓F(x)女團前成員雪莉年紀輕輕便紅透半邊天，2015年因健康因素退團，讓大批粉絲無法接受，無論她做什麼事都有人批評，長期遭網路霸凌，讓她飽受折磨，就連出門吃飯也會受到騷擾，因此罹患重度憂鬱症，生前也曾多次在直播中情緒失常，最終於2019年10月14日在家中上吊離世，得年25歲，震驚南韓社會，也讓身邊親友、粉絲們痛心不已。

▲雪莉自殺身亡，引起各界探討「網路霸凌」議題。（圖／翻攝IG）
▲雪莉自殺身亡，引起各界探討「網路霸凌」議題。（圖／翻攝IG）
南韓女團「KARA」前人氣成員具荷拉於2019年11月24日在家中結束生命，得年28歲；具荷拉所屬團體KARA停止活動後，她2016年便簽給裴勇浚的公司「Keyeast娛樂」，後來簽給日本「尾木製作」，在韓國沒有所屬公司。根據韓媒報導，有熟人透露她因為在韓國沒有公司，也沒有親密朋友可以聯絡，所以感到非常孤單；加上2018年跟前男友的糾紛，以及好友雪莉的離開，讓她感到很疲憊。她在輕生前一晚，也在IG發文：「睡吧。」豈料隔日竟傳出過世噩耗，讓粉絲難以相信、悲痛萬分。

▲具荷拉生前留下字條，警方透露內容悲觀。（圖／具荷拉IG）
▲南韓女團「KARA」前人氣成員具荷拉於2019年11月24日在家中結束生命。（圖／具荷拉IG）
而ASTRO成員文彬跟產賀於2020年組小分隊「MOONBIN & SANHA」活動，2人原本預計4月30日來台，要在新莊Zepp New Taipei開唱，門票已全數賣光，人氣可見一斑，如今卻突然發生憾事，令粉絲不敢相信，紛紛湧入他IG悼念，據悉，文彬後事將由父母、妹妹打理，靈堂則設置再首爾峨山醫院，預計22日出殯。

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