名家論壇》邱師儀／台灣需要一個像林肯一樣的領導人

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一個拗脾氣的總統不好過
這裡的重點在於，一個牛脾氣到驚天動地的美國總統，並不是很好過，甚至是生活在一個極端痛苦的境地當中。這裡的主角亞伯拉翰.林肯總統，在1860年那場選舉，代表共和黨對壘贊成蓄奴的民主黨候選人矮子道格拉斯（Stephen A. Douglas），另還有兩位總統參選人。雖然林肯最後獲得過半選舉人票當選，但其實他的普選票比例只有不到四成。當時是一個極端分裂的美國，南方擁護將黑人當成禽獸與財產的奴隸制；同時儘管北方有一大部分人反對蓄奴，但也有像來自伊利諾州的道格拉斯這種政治菁英，出於經濟考量，贊成北方也要能蓄奴。
在這場激烈的選舉中，投票率來到史上最二高81.8%，比川普連任時的2020年選舉六成八還更高。1861年3月4日的林肯就職演說，在騎兵與軍團的包圍下登場，林肯開宗明義「任何自由人都不應該是黑奴」，於此同時七個南方州陸續退出聯邦政府（南卡、密西西比、佛羅里達、阿拉巴馬、喬治亞、路易斯安那、德州），而且南方獨立風潮是從前一年的十二月就開始，一直到林肯演講的3月4日。儘管當時七個閣員中有不少是反對林肯的固執，但林肯決定清剿南方，發動了一場死了六十萬軍民的南北戰爭。當時的林肯是極其痛苦的，從1860年到1864年，考古學家研究林肯的面相，發現他老了十歲，內戰前是對於奴隸制違反立國精神的焦慮與不安，內戰後是隨著戰爭越演越烈，死傷人數越來越多而感到難過。當時包括林肯自己，沒有人知道這是否是一場該發生的戰爭？但林肯堅信黑奴勢必是要解放的。他的道德勇氣讓許多擁奴者對他恨之入骨，包括當時的演員布斯（John Wilkes Booth）。1865年4月14日，當林肯終於能在華府的福特戲院與第一夫人觀戲小憩時，布斯踏進包廂在暗夜開槍，終結了林肯窮困、憂慮與不受歡迎的一生。那年林肯才五十六歲，而他的死亡卻讓許多政敵感到開心。
當代很難看出真相
筆者檢視1860年到1865年間美國民間與媒體對於林肯的攻擊文宣，發現當時詆毀林肯的力道完全不輸今日的網路霸凌。有漫畫家把林肯畫成是「吸美國血與吃美國肉的蝙蝠」，也有記者把林肯講成是開國以來「最大的國家級笑話」。攻擊不僅此於此，還波及到第一夫人瑪麗，瑪麗是受教育的白人，小報卻把她畫成是與林肯共舞的「黑鬼」，諷刺林肯挺黑人。許多媒體甚至用無知的女人來形容瑪麗，這些攻擊著實讓瑪麗罹患了憂鬱症。所以跟美國英雄電影演得一點都不一樣，要當一個有遠見的總統，在當代所受到的屈辱與折磨，很難讓他看起來像一個灑脫的英雄，反而是一個狼狽的獨行者。
筆者幾年前聽到一個荒唐的比喻，網路上有小粉紅說：台灣人想要獨立，總會援引美國脫離英國的獨立戰爭為例，但台灣人為什麼不提林肯清剿脫離聯邦的南方，不正說明了台灣是中國叛亂的一省，中共更應該有收復台灣的決心。這種說詞顯示對美國政治的無知，中國收復台灣依據的是兒女情長與自私自利的國族主義，說穿了跟美國南方歧視黑人的種族主義系出同源。人家林肯是為了解放「非我族類」的黑人，也就是為了理想而對逆行倒施的南方發動戰爭。小粉紅這種比喻無疑是「XX比雞腿」，在未開化的第三世界以管窺天。
總之，在個人主義已經十分盛行的美國，像林肯這樣的國家領袖後世不見得不會再有，同時個人主義的文化元素可能也還是有些副作用。但對於群體思考、文憑掛帥與服從權威的台灣人來說，反而應該多推崇一點個人主義。尤其應該培養能為台灣長治久安做下逆風決策的政治菁英。如果說林肯連開國以來根深蒂固的奴隸制都能推翻，那麼外強中乾的中共與習近平就沒有無法推翻的道理。
●作者：邱師儀／東海大學政治系專任教授
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