最強春雨不手軟！15縣市「豪大雨特報」 雷雨由北往南轟
昨（19）日鋒面接近，午後各地開始降雨且越晚越劇烈，天氣風險公司分析師林孝儒指出，今（20）日鋒面已進入台灣北部上空，上半天降雨熱區落在中北部，下半天轉移至南部，除了強降雨外，也伴隨強風或雷擊，中央氣象局也持續針對15縣市發布豪、大雨特報，明（21）日降雨才會慢慢趨緩，預期下週二（4/25）會再有一道鋒面快速通過，請民眾外出務必特別小心，並持續關注最新天氣動態。
記者張志浩/綜合報導
中央氣象局表示，受到鋒面影響，今日苗栗縣、台中市、彰化縣有局部大雨或豪雨發生的機率，台南以北地區及澎湖有局部大雨發生的機率，因此持續發布豪雨和大雨特報，警戒範圍分別是，豪雨：苗栗縣、台中市、彰化縣；大雨：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、澎湖縣。
林孝儒提及，鋒面今日白天起逐漸由北而南通過，各地仍為陰有雷陣雨的天氣型態，尤其是首當其衝的西半部，對流移入及發展還是比較頻繁且旺盛，帶來顯著的強降雨並容易伴隨強風或雷擊，日累積雨量上將有機會達局部大雨至單點豪雨等級，預估這樣鋒面南移的影響時序上，降雨熱區在上半天為中北部，下半天則轉移至南部地區。
週五隨著鋒面遠離轉東北季風影響，各地雲量雖較多，但降雨大幅趨緩，僅清晨以前南部及花東受鋒面尾端影響，仍是有短暫陣雨或雷雨機會，週末兩天東北季風逐漸減弱影響，其中北部及東部天氣較陰沉，有些地形降雨，不過雨勢影響不是太大，中南部則為多雲逐漸有些陽光露臉的天氣。
下週一則轉為偏東風影響，西部為晴時多雲，東部為多雲時陰的天氣，午後山區可能有些零星的短暫陣雨機會，天氣都還算穩定。初步來看，要到下週二會再有一道鋒面快速通過後轉東北季風影響，屆時降雨可能又會比較廣泛擴及全臺，不過整體的降雨程度就不如今天這波強烈了。