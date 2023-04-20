周星馳夢幻合體五月天！吹簫秀絕技「自薦組六月天」 阿信好為難
香港「喜劇之王」星爺周星馳去年開通了IG（Instagram）帳號後，頻繁地更新IG、與粉絲互動。昨（19）日星爺驚喜PO出與天團五月天的合照，並當場示範「獨門絕活」吹簫才藝，毛遂自薦想加入五月天組成「六月天」，夢幻合體讓粉絲超激動，紛紛直呼：「神跟神見面了」、「這不得了的世紀合照」、「好扯。」
記者郭佩蓉/綜合報導
事實上，阿信曾向星爺許願，希望有一天能為他的電影寫歌，星爺當時也爽快答應：「一言為定！」還強調歌詞由他來寫。近日五月天到香港舉辦巡演，終於有機會見到偶像，還帶著台灣知名伴手禮送星爺。星爺昨日也在IG發出與五月天的合照，表示：「巧遇五月天，雖然五缺一亦無阻我自薦組成六月天的決心，當場示範了獨門絕活，四子讚口不絕送了幾盒鳳梨酥作獎勵並禮貌地勸我回家等電話。」隨後還在IG限時動態曬出5盒鳳梨酥，隔空向阿信喊話：「希望吃光這些鳳梨酥之前會收到電話！」
而星爺所說的「獨門絕活」是在五月天面前吹簫，幽默發文讓網友們全笑翻，阿信也在IG發文回應：「一位喜歡了半輩子的偶像，要加入你的樂團，你會怎麼做？星爺自薦加入組成六月天，希望加入最新巡演，並展示簫王絕活。大家認為我們該答應嗎？我們真的很為難的啊，星爺…。」網友們也紛紛留言：「是！星！爺！必須投加入一票」、「冠佑呢？他不會默默的把位子讓給星爺了吧？」、「加入五月天，永遠不會太遲，但你們的表情是想要怎樣？」、「還說你們是粉絲！真粉絲怎麼會猶豫呢？當然是毫不猶豫的答應啊」、「別擔心，星爺會打鼓」、「想看六月天。」