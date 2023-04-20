最強春雨狂炸整晚！3縣市直接淹水 鋒面「影響南部時間」曝光
最強春雨到來！從昨天開始中北部地區就開始出現大雨情形，甚至到半夜雨量還是狂炸，氣象局一大早就針對15縣市發出豪大雨特報，然而在豪雨特報名單中的台中市、苗栗縣以及彰化縣，都傳出民宅以及路邊有淹水情況出現。對此，氣象粉專「天氣風險公司」則表示「降雨熱區在上半天為中北部，下半天則轉移至南部地區！」
記者張嘉哲/綜合報導
天氣風險公司表示「目前鋒面已進入臺灣北部上空，白天起將逐漸由北而南的通過，因此今天各地仍為陰有雷陣雨的天氣型態，尤其是首當其衝的西半部，對流移入及發展還是比較頻繁且旺盛，帶來顯著的強降雨並容易伴隨強風或雷擊，日累積雨量上將有機會達局部大雨至單點豪雨等級」。
「預估這樣鋒面南移的影響時序上，降雨熱區在上半天為中北部，下半天則轉移至南部地區，提醒各位民眾，今天進行任何戶外活動都要特別留意雷雨天氣，注意安全」天氣風險公司提到「週五將隨著鋒面遠離後轉東北季風影響，各地雲量雖然還是比較多，但降雨都會大幅趨緩下來，不過清晨以前南部及花東地區受鋒面尾端影響，仍是有短暫陣雨或雷雨機會，白天起才會隨著鋒面更往東部海面遠離，降雨就會趨緩了」。
而台灣颱風論壇也發文提醒「雷雨帶移動速度很緩慢，所到之處會出現強降雨，務必小心留意！這波雷雨帶也會逐漸往嘉義以南陸地靠近，同時也會誘發其他雷雨帶發展，現在目前南部地區雖然無風無雨，但一定要帶雨具出門備用！」
大雨特報：
苗栗縣、台中市、彰化縣
大雨特報：
基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市