經濟部秀23項創新科技　全球首創穿透率達85%「高透明顯示系統」

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此外，這項技術也與國立海洋科技博物館合作，將於今年暑假在大型水族缸上打造高達165吋的顯示互動系統，未來更可應用在運動賽事、博物館、畫廊等多元場域，民眾透過高透明螢幕除可觀賽、觀展外，更可在玻璃上同步獲取多元資訊，拓展多元的虛實融合體驗。
經濟部技術處處長邱求慧表示，目前中國面板全球市佔率達67%台臺灣目前為18%，略勝日韓的15%，面對低價競爭，產業需發展高階車用面板等高附加價值產品，才能在全球競爭下彎道超車。
經濟部指出，技術處過去4年來投入45億元新台幣以開發智慧顯示系統、拓展場域應用、拓展場域應用等三大策略，補助法人及業者投入相關技術研發，至今已累計超過100項研發成果、促進研發投資超過102億元新台幣。
工研院電子與光電系統研究所副所長李正中說，未來顯示科技不只是訊息的載體，應具備更好的互動性與更貼心的服務，為生活精采度加值。
他也提到，國際面板與系統大廠逐漸將產品觸角延伸至多元應用，開發新興顯示應用產品，樹立差異化市場。工研院持續整合虛實融合技術與系統能量，攜手產業加速開發高值化、差異化創新技術，打造出全球首創高舒適性觀光導覽系統，資訊會因應車子晃動而做對應的動態補償與提供類似遠方恆定水平面圖像，提供乘客舒適不暈眩的虛實融合觀光導覽系統使用體驗，並透過手勢與景點資訊進行互動，帶來更舒適的觀光搭乘體驗。
而在車用與智慧顯示器多元發展需求下，調研機構Omdia上修2023年全球車用顯示器年產值至95億美元，更預估2024年將成長至100億美元。
面對產品智慧化趨勢，運用封裝技術將多個晶片高度整合以提升運算速度為必要關鍵，「適應形圖案化IC封裝技術整合方案」具備即時調整黃光製程圖案的能力，不需傳統光罩即可讓晶片線路連接率達100%，此技術已與國內外設備與材料大廠合作，未來可應用於伺服器運算晶片、AI晶片與智能車晶片先進封裝技術，讓台灣持續站穩全球供應鏈地位。