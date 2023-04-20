快訊／ASTRO文彬在家身亡！經紀人發現遺體　警察：推測是輕生

ASTRO文彬輕生「車銀優緊急從美返韓」！百萬粉絲湧入IG：要堅強

▲文彬（左）死訊曝光後，車銀優（右）也將班機提早，緊急從美國搭機返回南韓。（圖／翻攝自IG＠eunwo.o_c）
▲文彬（左）死訊曝光後，車銀優（右）也將班機提早，緊急從美國搭機返回南韓。（圖／翻攝自IG＠eunwo.o_c）

記者郭佩蓉/綜合報導

南韓男團ASTRO成員文彬19日晚間被經紀人發現倒在家中，今（20）日凌晨被韓媒報導在住家身亡，得年25歲，警方初步推斷應為自殺輕生，不過真正死因仍有待釐清。文彬死訊曝光後，讓身邊親友、粉絲們悲痛不已，而在團內與文彬感情甚篤的車銀優聽聞噩耗後，也緊急將班機提前，預計今日下午將從美國搭機返回南韓，其他成員聞訊後也相當震驚。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲ASTRO成員文彬過世。（圖／文彬IG）
▲ASTRO成員文彬過世。（圖／文彬IG）
根據韓媒Dispatch（D社）報導，人在美國的車銀優原本預計24日返韓，在得知文彬死訊後，緊急改成今日下午從美國返回南韓，團內其他成員聞訊後也相當震驚。事實上，車銀優和文彬不只同為ASTRO成員，兩人在出道前早就認識，同樣畢業於翰林演藝藝術高等學校，曾經是室友，還自行取過「肥皂」CP稱號，好感情有目共睹。

▲車銀優的新戲《Island》與宋慧喬剛好同期播出。（圖／車銀優IG）
▲車銀優與文彬感情很好。（圖／車銀優IG）
從車銀優的IG可以看到，他上一篇貼文於17日發布，分享他去美國科切拉音樂節（Coachella）的照片，豈料才過2日，就爆出文彬輕生消息，目前他未對此事發表評論，粉絲們也紛紛湧入該篇貼文替他加油打氣，希望他能挺過好友離世一事。

▲車銀優17日才在IG分享他去美國科切拉音樂節（Coachella）的照片。（圖／翻攝自車銀優IG）
▲車銀優17日才在IG分享他去美國科切拉音樂節（Coachella）的照片。（圖／翻攝自車銀優IG）
▲南韓男團ASTRO成員文彬（左上）今（20）日凌晨被韓媒報導在住家身亡，得年25歲。（圖／翻攝自車銀優IG）
▲南韓男團ASTRO成員文彬（左上）今（20）日凌晨被韓媒報導在住家身亡，得年25歲。（圖／翻攝自車銀優IG）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

ASTRO文彬輕生！繼鐘鉉、雪莉和具荷拉　南韓演藝圈又隕落一顆星

ASTRO文彬家中身亡！原本10天後來台灣見粉絲　歌迷湧入IG哀悼

ASTRO公司發聲證實文彬過世：成了天上星星　成員、同事大受打擊

梁云菲私密片遭外流！認「真的很害怕」籲勿散播　男主角身分曝光

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀