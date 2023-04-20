ASTRO文彬輕生「車銀優緊急從美返韓」！百萬粉絲湧入IG：要堅強
南韓男團ASTRO成員文彬19日晚間被經紀人發現倒在家中，今（20）日凌晨被韓媒報導在住家身亡，得年25歲，警方初步推斷應為自殺輕生，不過真正死因仍有待釐清。文彬死訊曝光後，讓身邊親友、粉絲們悲痛不已，而在團內與文彬感情甚篤的車銀優聽聞噩耗後，也緊急將班機提前，預計今日下午將從美國搭機返回南韓，其他成員聞訊後也相當震驚。
記者郭佩蓉/綜合報導
根據韓媒Dispatch（D社）報導，人在美國的車銀優原本預計24日返韓，在得知文彬死訊後，緊急改成今日下午從美國返回南韓，團內其他成員聞訊後也相當震驚。事實上，車銀優和文彬不只同為ASTRO成員，兩人在出道前早就認識，同樣畢業於翰林演藝藝術高等學校，曾經是室友，還自行取過「肥皂」CP稱號，好感情有目共睹。
從車銀優的IG可以看到，他上一篇貼文於17日發布，分享他去美國科切拉音樂節（Coachella）的照片，豈料才過2日，就爆出文彬輕生消息，目前他未對此事發表評論，粉絲們也紛紛湧入該篇貼文替他加油打氣，希望他能挺過好友離世一事。
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