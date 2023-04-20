春雨狂炸還沒完！今年「第1號颱風」恐生成 對台影響曝
昨（19）日受到鋒面接近影響，各地降雨「越晚越大」，今（20）日雷雨將由北往南持續區虐全台，而更雪上加霜的是，昨晚鵝鑾鼻東南方約4500公里海面上，又有「熱帶性低氣壓」（TD02）生成，天氣風險公司總經理、氣象專家彭啟明提及，可能發展為今年第1號颱風珊瑚（Sanvu），中央氣象局也表示，不排除最快今晚或明日今年第一號颱風就會出現，不過路徑上不會影響到台灣。
記者張志浩/綜合報導
根據氣象局最新資料，熱帶性低氣壓今日清晨2點的中心位置在北緯5.0 度，東經 158.5 度，以每小時31公里速度向北北西進行，中心氣壓1004百帕，近中心最大風速每秒15公尺，瞬間最大陣風每秒23公尺。
彭啟明指出，這個熱帶性低氣壓預估週末期間，就會在海面上減弱趨於消散，生命期內不接近東亞陸地、對作業海域天氣及風浪也無影響；氣象局預報員曾昭誠則強調，今晚或明日出現輕度颱風就可能在出現，不過受到垂直風切較強的干擾，預估在關島附近海面上一陣子就會消散，路徑上將朝北北西持續前進，對台灣暫無直接影響。
提醒民眾，今（20）日鋒面已進入台灣北部上空，上半天降雨熱區落在中北部，下半天轉移至南部，除了強降雨外，也伴隨強風或雷擊，中央氣象局也持續針對15縣市發布豪、大雨特報，明（21）日降雨才會慢慢趨緩，預期下週二（4/25）會再有一道鋒面快速通過，請民眾外出務必特別小心，並持續關注最新天氣動態。