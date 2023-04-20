20歲女竟「髖關節退化磨損」！痛到中斷熱愛的舞蹈　醫師助她重拾舞蹈人生

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髖關節發育不良 導致早期退化、磨損髖關節發育不良在台灣的發生率約為1.3%，也是大多數髖關節退化需接受髖關節置換手術的原因。北榮骨科部主任蘇宇平表示，家族史、臀位產、患者為雙胞胎或多胞胎等都是髖關節發育不良的危險因子。
髖關節發育不良的患者因為髖臼發育不全，造成髖關節不穩定，受力面積減少，導致須承受更多的壓力，輕微的髖關節發育不良大約需要承受2-3倍的壓力，而嚴重髖關節發育不良則有可能須承受達到10倍以上的壓力。
小呈就屬於較嚴重的髖關節發育不良，導致早期退化及關節磨損。有鑑於小呈喜歡跳舞，年紀又輕，臺北榮總髖臼發育不良治療團隊建議，以微創式全髖臼轉位手術來增加髖關節穩定程度及增加受力面積，減少未來需要接受人工髖關節置換術的機會。
3D模擬＋微創手術 助患者術後恢復此外，臺北榮總骨科許逵翔醫師與身障重建中心3D列印俞文展助理研究員合作，將小呈的髖關節3D模型印出，做出術前規劃，事先計算好最佳的轉動角度，模擬術後覆蓋轉動範圍，並藉由事先設計好的轉動測量器於術中確認轉動角度。
許逵翔醫師指出，由於有完整的術前規劃，原本預計需2-3小時才可完成的手術，只進行1小時就順利完成，而且利用微創式全髖臼轉位手術，更能達到理想的髖臼位移，且不傷及骨盆本身的穩定程度，病人能夠更快的恢復。
雙側都有髖關節發育不良的小呈，先進行了一邊的手術，術後隔天就可下床走路，4週後行走已幾乎不需要使用拐杖。小呈表示，一開始先進行一側手術時很擔心，最擔心的就是不能再回去跳舞，但第一次開刀結果很好，所以接受另一側的手術時就多了更多的信心。
微創式全髖臼轉位手術加上仔細的個人化術前計畫，不僅減少術後恢復時間，也能夠避免術後矯正角度過大、神經受損，以及撞擊症候群等併發症。現在，小呈的髖臼從原本的承受壓力10倍以上，進步到跟正常人差不多，也能夠再繼續跳舞了。
小呈表示，對於北榮醫療團隊相當感謝，也希望藉由自己手術經驗的分享，讓更多和她一樣的患者，可以透過這些醫療技術恢復正常的生活，去做自己想做的事。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57538
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