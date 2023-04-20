美眾議員致函國務院邀請蔡英文參加APEC　吳釗燮：做最好的安排

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針對蔡英文參加APEC議題，吳釗燮會前接受媒體聯訪表示，有關於我國參加APEC有長年的作法，我國也依照APEC慣例參與了很多年，參與的方式也都是非常活躍，各個會議的參加都有長久的歷史。「至於有關於經濟體的領袖的會議，我們也會跟其他的國家來做最好的協商，和最好的安排。」
針對今年參與世界衛生大會（WHA）的推案進度，吳釗燮回應表示，我國將會努力到最後一刻，國人同樣對於WHO議題有非常堅強的意志，外交部作為相關主責單位，會盡全力來努力，在過去這幾年，雖然我國沒有辦法參加WHA，但是國際支持台灣的聲浪越來越高，尤其是政策、社群、其他國家或國會議員，支持台灣的力道越來越強，「我們會繼續努力」。
媒體追問，美方是否會給予幫助？吳釗燮說，有關於台灣參與國際組織的事情，美方一直非常努力，不只協助台灣，而且是去協調其他國家，希望台灣有機會參與這些重要、功能性的國際組織。
針對美國共和黨總統參選人拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）本月15日參加全國步槍協會（NRA）活動時表示，提議美國協助台灣每人發放AR15步槍，抵抗中國入侵，吳釗燮表示，「這是他（拉馬斯瓦米）個人的看法，他就不評論。」