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華紙攜手早餐業者　打造全紙回收容器供應鏈國家隊

▲中華紙漿與早餐聯盟合作，自5月開始於弘爺漢堡、東方美、吉得堡、巨森早餐吧等四家早餐店，推動使用全紙回收容器。（圖／華紙提供）
▲中華紙漿與早餐聯盟合作，自5月開始於弘爺漢堡、東方美、吉得堡、巨森早餐吧等四家早餐店，推動使用全紙回收容器。（圖／華紙提供）

記者許家禎／台北報導

中華紙漿昨（19）日宣布，與早餐聯盟攜手合作，自5月開始於弘爺漢堡、東方美、吉得堡、巨森早餐吧等四家早餐店，推動使用全紙回收容器，成為台灣首見的全紙回收容器供應鏈國家隊。華紙指出，目前全紙回收容器占整體營收5%，進一步在台推廣後，目標今年達到營收占比10%。而今（20）日華紙飆漲停，來到19.10元。

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台灣民眾熱愛手搖飲也喜歡美食小吃，每年消耗80億個一次性塑膠淋膜紙容器，這幾年隨著疫情掀起的外帶外送浪潮，帶動淋膜紙容器用量急速增加。然而，這些盛裝飲料與食物的塑膠淋膜紙杯與紙餐具，丟棄時被歸類為「廢紙容器」，無法跟著紙張一起回收，須花費較多處理程序把塑膠和紙纖維分離處理，回收過程複雜。

華紙推出的《益利CircuWell》全紙回收容器，100%無塑膠淋膜，防水防油，符合FDA食品標準，通過美歐兩地生物分解認證，並經散漿測試可比照一般紙類進行回收，節省處理效率，讓纖維以最高比例被重複利用，製成環保再生紙品，發揮循環經濟效應。

這次華紙與早餐聯盟合作，推動全紙回收容器進軍國內早餐店，以台灣早餐外食族500萬人推估，每天即省下15噸二氧化碳排放，亦即一年可為台灣減排5,000噸二氧化碳，回收纖維可再製成相當於1,700萬包再生影印紙的各式環保紙品。華紙指出，消費者是推動變革的關鍵驅動力，持續使用全紙回收容器，可帶來積沙成塔的減碳效應，降低環境負擔。

「《益利CircuWell》全紙回收容器」擁有塑膠淋膜紙容器的便利性與一般紙類回收的容易性，中華紙漿從研發生產開始就已思考後端的循環再利用，減少使用後的廢棄物產生量，實踐淨零綠色生活的減碳理念。目前華紙花蓮廠有1條產線做非氟防油纸袋纸，及6條漿塑產線生產食器，台東有1條產線做全回收餐盒纸，觀音則有2條產線做全回收纸杯纸。

華紙今年3月營收21.30億元，月增12%，重新站上20億元關卡，第一季營收54.65億元，年減1.12％。近年來華紙積極研發新品、拓展市場，轉型為全回收循環材料供應商，希望以綠色能源、綠色產品並行，成為全回收循環材料供應商，與全球減碳、減塑與減廢的趨勢同行。


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