快節奏通膨時代壓力成病源　按摩療法成為預防醫學首選

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按摩小家電當道 輕薄椅墊好收納、不占位在後疫情時代，許多人選擇購買按摩家電，以節省生活開銷和增加休息時間。按摩科技也隨著時代不斷更新，消費者習慣從傳統的體積大、高單價的按摩椅，轉向更經濟實惠、輕薄好收納的按摩椅墊。
最近，一款由日本專利打造的按摩椅墊成為網路熱門話題。這款按摩椅墊主打一機三用、高性價比，能針對肩、頸、腰、背和臀部多個部位進行按摩，並解決了過去按摩枕無法仰靠的問題，按摩椅墊升級馬達扭力，輕薄短小好收納，承載卻高達100公斤，能坐能躺的V型設計，能舒緩久坐引起的臀部梨狀肌不適，並讓喜歡深度按摩、力道強的人以平躺的姿勢解決背部不適。另外，使用者可以隨意移動按摩椅墊位置，找到最舒適的角度。相比傳統按摩椅，這款按摩椅墊更符合現代人的生活方式，且在通膨時代的價格也更具競爭力。
長期按摩促進血液循環 還可釋放壓力在面對工作和生活上的壓力時，許多人容易出現腰酸背痛、慢性發炎、不明疼痛及失眠等問題，大大影響身心健康及生活品質。擁有3D筋膜珠的按摩椅墊就可以透過先進的擬真不對稱按摩手法先解決生理不適，再透過多種模式的揉捏節奏應付不同的疲勞情境，搭配溫熱功能加速放鬆肌肉，達到舒緩壓力與情緒放鬆。
而且，按摩的益處不僅僅是暫時性的，長期的按摩治療可以幫助改善身體的機能，增強免疫力，促進血液循環，這些都是減少疾病風險和提高生活品質的關鍵因素。因此，按摩不僅僅是一種紓壓療法，它還可以作為一種預防性醫學來促進身心健康。
另一份刊登於《科學報告》的研究指出，按摩對於身心健康帶來的益處已被進一步確認。在這項研究中，高壓力的受試者接受了10分鐘的按摩，研究人員發現他們的心率和血壓都有所降低，而心理上的緊張和壓力也明顯減少。這個結果加強了按摩在情緒健康方面的重要性，更為人們提供了一個釋放壓力和改善心理狀態的自然療法。
在選購家電時，除了考慮產品品質，安全性也是一個重要的因素。日本按摩椅墊設有10分鐘自動斷電的安全裝置，能避免對肌肉和肌膚的過度刺激。此外，產品已經通過了國際IEC及台灣標檢局BSMI雙認證，確保了其效能和安全。按摩作為一種無副作用且非侵入性的輔助療法，可以透過按摩手法改變體內錯誤的資訊，經皮膚神經末梢刺激傳到大腦，進而影響整個身體的生理活動，達到機能調整和紓解壓力的效果。
長期壓力大、感到疲憊、處於緊張狀態下者，按摩椅墊成為理想選項，提供了一個安全且有效的方式釋放壓力和放鬆情緒。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57487
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