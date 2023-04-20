中國武嚇不斷！龍應台《紐時》刊文：戰爭陰影下　台灣已開始反目

景氣觸底反彈？企業樂觀度四季新高　過半計畫加薪

▲人力銀行今（20）日公布「兔年第二季景氣暨勞動市場趨勢調查」結果顯示，展望第二季景氣，企業樂觀度明顯上揚。（示意圖／NOWnews資料照）
▲人力銀行今（20）日公布「兔年第二季景氣暨勞動市場趨勢調查」結果顯示，展望第二季景氣，企業樂觀度明顯上揚。（示意圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

迎接後疫情時代，除了邊境全面解封，還有普發現金效益，加上多個連假效應加持，帶動內需市場回溫，不過出口卻出現衰退。人力銀行今（20）日公布「兔年第二季景氣暨勞動市場趨勢調查」結果顯示，展望第二季景氣，企業樂觀度明顯上揚，創下過去一年新高，此外，也有超過5成企業計畫加薪。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據yes123求職網調查發現，第二季景氣企業樂觀度上揚，即使還有47.1%持平看待，樂觀的比例為35.5%，悲觀的佔17.4%，淨樂觀比例為+18.1%，與上一季的+2%相比，代表資方對前景看法好轉，且樂觀度創近四季以來新高。

相形之下，對於兔年第二季景氣，持平看待的有59.7%，樂觀的佔19.4%，悲觀看待的有20.9%，雖然勞方連四季偏向悲觀，但悲觀度已呈現縮小趨勢。

yes123求職網發言人楊宗斌解讀，雖然已邊境解封，資方對今年上半年的景氣，卻呈現兩樣情看法。像是外銷導向廠商，受制全球通膨壓力，擔憂終端買氣、消費力疲弱；對於內需導向公司來說，則有賴普發現金引發的報復性消費力道，能否從四月中旬，維持到六月下旬的端午連假。

對於接下來的薪酬規劃，調查顯示，合計有51.2%的企業透露，在今年第二季有加薪計畫，比例雖然高於首季的48.2%，但是低於去年同期的57.8%。其中又分為42.4%計畫績效加薪，僅有8.8%才是全面加薪。

而在求才部分，高達91.2%的企業透露，在第二季有徵才計畫，多於去年Q2的89.3%，創下十年以來同期新高。主要依序有餐飲住宿與休閒旅遊(96.4%)、批發零售與貿易(95.1%)、運輸與物流倉儲(94.5%)，以及科技資訊(93.3%)、營建與不動產(91.7%)。

楊宗斌預估，各大產業在求才方面，兔年第二季屬於「內熱外冷」，雖然出現外銷訂單減少隱憂，但迎接解封的後疫情時代，內需型企業觀望氣氛逐漸淡化，搭配母親節慶祝檔期，以及勞動節與端午節兩波連假效應加持，民生消費市場轉趨熱絡，勞動市場依舊處於事求人狀態。

華紙攜手早餐業者　打造全紙回收容器供應鏈國家隊

台股早盤跌逾50點　造紙股紅通通！華紙與永豐餘飆漲停

人口老化退休難！韓國60歲以上就業人口近600萬人　創歷史新高

名家論壇》邱師儀／台灣需要一個像林肯一樣的領導人

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀