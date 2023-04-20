景氣觸底反彈？企業樂觀度四季新高　過半計畫加薪

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相形之下，對於兔年第二季景氣，持平看待的有59.7%，樂觀的佔19.4%，悲觀看待的有20.9%，雖然勞方連四季偏向悲觀，但悲觀度已呈現縮小趨勢。
yes123求職網發言人楊宗斌解讀，雖然已邊境解封，資方對今年上半年的景氣，卻呈現兩樣情看法。像是外銷導向廠商，受制全球通膨壓力，擔憂終端買氣、消費力疲弱；對於內需導向公司來說，則有賴普發現金引發的報復性消費力道，能否從四月中旬，維持到六月下旬的端午連假。
對於接下來的薪酬規劃，調查顯示，合計有51.2%的企業透露，在今年第二季有加薪計畫，比例雖然高於首季的48.2%，但是低於去年同期的57.8%。其中又分為42.4%計畫績效加薪，僅有8.8%才是全面加薪。
而在求才部分，高達91.2%的企業透露，在第二季有徵才計畫，多於去年Q2的89.3%，創下十年以來同期新高。主要依序有餐飲住宿與休閒旅遊(96.4%)、批發零售與貿易(95.1%)、運輸與物流倉儲(94.5%)，以及科技資訊(93.3%)、營建與不動產(91.7%)。
楊宗斌預估，各大產業在求才方面，兔年第二季屬於「內熱外冷」，雖然出現外銷訂單減少隱憂，但迎接解封的後疫情時代，內需型企業觀望氣氛逐漸淡化，搭配母親節慶祝檔期，以及勞動節與端午節兩波連假效應加持，民生消費市場轉趨熱絡，勞動市場依舊處於事求人狀態。