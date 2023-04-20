iPhone支援收銀！「卡緊收」台灣上線　商家用手機就能結帳

Apple iPhone 手機也能支援收銀了！Apple 2022年開始推動「Tap to Pay」計畫，今(20)日宣布台灣也開放使用，而Tap to Pay on iPhone官方名稱為「iPhone 卡緊收」，頗有在地味的命名法。Tap to Pay對於商家來說會更加方便，不需另外支付刷卡機架設費、月租費等，只要透過具備NFC功能的iPhone隨時都能感應結帳，Apple官方指出，首波將由中國信託銀行和 TapPay 成為首批支付平台，可率先在台灣大哥大和 55688 台灣大車隊上看到此項技術的運用，台北富邦銀行將於今年稍後加入。
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Apple 今(20)天宣布「iPhone 卡緊收」(Tap to Pay on iPhone) 於台灣登場，結帳時，商家只要請顧客將他們 iPhone 或 Apple Watch 上的 Apple Pay、感應式信用卡或簽帳金融卡，或者其他電子錢包，靠近商家的 iPhone感應結帳。「iPhone 卡緊收」 無須額外的硬體即可接受感應式付款，因此商家可以在任何他們進行商業活動的地點收款。
Apple Pay 和 Apple Wallet 副總裁 Jennifer Bailey 表示：「iPhone 卡緊收去年在美國推出後，已經改變了商家的結帳體驗。」Apple官方指出，iPhone 卡緊收台灣將由中國信託銀行和 TapPay 為首批支付平台，可率先在台灣大哥大和 55688 台灣大車隊上看到此項技術的運用，台北富邦銀行將於今年稍後加入，預計將可大幅擴大運用範圍。可使用「iPhone 卡緊收」的裝置為iPhone XS 或以上版本，系統需為iOS 16.4版本。