鋒面雨彈狂轟！氣象局再發「大雨特報」 鄭明典揭暴雨原因
昨（19）日受到鋒面接近影響，各地降雨「越晚越大」，今（20）日雷雨將由北往南持續區虐全台，其中西半部的苗栗、台中等更是達到單點降雨更是達到豪雨警戒範圍，氣象局稍早更針對「苗栗山區」發出「大豪雨特報」，而氣象局局長鄭明典也透露，昨晚至今日上午，中台灣會有如此多的降雨，主要是氣流遇到地形後往北，往北的氣流被擠向北邊產生「輻合現象」，空氣被抬升導致雲量變多、降雨更明顯，預期今日下半天鋒面會往南移動，南部地區可能就會累積較多降雨。
記者張志浩/綜合報導
鄭明典提及，昨晚持續很久的雨帶上，累積最多雨量的區域大約在苗栗外海，在觀測水氣通量最大的850百帕氣流時，可以發現，其外圍氣流圍繞著山區地形，而近中央的氣流則是遇到地形後轉向往北，往北的氣流擠向北邊，相對直行的氣流就產生「輻合」，輻合進一步提供額外的舉升作用，產生和地形相關的對流帶，讓降雨較為持續且強烈。
鄭明典進一步說明，被舉升的空氣讓雲量增多導致降雨，而昨晚鋒面更接近時，鋒前的舉升更是讓部分氣流越過山區，進而導致對流胞移入陸地發展；而今天鋒面將往南移動，因此下半天雲嘉南地區就要開始注意較強的雨勢，不過鄭明典指出，
氣象局持續針對15縣市發布「大雨特報」，警戒範圍分別是，大豪雨：苗栗縣山區，豪雨：新竹縣山區、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣，大雨：基隆北海岸、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、南投縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、澎湖縣。