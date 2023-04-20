快訊／于美人「無黨」參選2024中正萬華立委！揭「萬中選一」意思
在演藝圈闖蕩多年的于美人身兼電視節目主持人、作家等，昨（19）日在臉書公布決定參選2024中正萬華區的立委。今（20）日她也於記者會上透露黨派是「無黨籍」，不過比起「無黨籍」，她寧可說是「萬中選一」黨，她認為：「要用理念說服他人，不要用顏色強壓，當理念相同時，我有什麼好分的？」
記者郭佩蓉/綜合報導
于美人在今日記者會上透露自己是無黨籍，但寧可說是「萬中選一」黨，她表示：「我們現在談的無黨籍，其實這三個字也是政黨意識下的產物，現在的政黨和選民在看無黨籍，其實它也變成一個黨派的概念，但是對我而言，我是連無黨籍這樣的名字都不願意披掛在我身上，所以如果你問我是什麼黨籍？我寧可說，我是『萬中選一』黨。」
為何寧可說是「萬中選一」黨？于美人接著解釋：「我這樣講是有我的理由，在我心裡我贊成政黨存在，它是必然的，也是必須的，我有非常多優秀的從政朋友，他們都在政黨裡，他們也是我很敬佩的立法委員，但是當政黨的利益和國家的利益衝突時，我那些政黨朋友們是非常非常非常困難的。」因此，于美人也挺身而出：「把國會還給人民，我希望不是還給政黨，這個利益是要還給人民的，這也是為什麼我要花很多時間，來確認心中答案是否純正，因為我想了很久，我如果沒有花很多時間來自我叩問，我無法站在這裡回答，否則大家對無黨籍的概念是反感的，覺得是狡猾的，是要來吸納所有的選票的，這也是我特別想說的。」
于美人認為政黨應當要存在，但她更想問政黨經過這一段時間的扭曲操作之後，到底是為了黨的利益還是國家利益？到底是為了短期的任期還是國家長遠的政策，「他們已經混淆了，我認為政黨自身不會修復自己的缺陷，要靠政黨之外的力量來督促，所以我選擇這個位置參選」，她也表示說了這麼多，怕記者無法下標，因此只好用「萬中選一」黨這個名稱，比較柔和的方式，來表達她背後複雜的考量，「我是多麼多麼慎重的，才做出這個決定，才有這個勇氣站在這裡發表我2024年參與中正萬華立法委員選舉的聲明」，最後，她更直呼：「用理念說服他人，不要用顏色強壓，當理念相同時，我有什麼好分的？」