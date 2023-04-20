2023澎湖花火節懶人包！24場無人機煙火秀時間、最佳觀景交管必看

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澎湖花火節重頭戲當屬結合璀璨煙火施放，今年共計施放24場，當中在觀音亭主場施放的21場為結合無人機表演的煙火秀，每周一、周四晚間9時施放，煙火表演時間長達10分鐘，再結合無人機展演，演出總時長將近30分鐘。至於離島場次的日期則為5月12日吉貝嶼、5月24日七美嶼以及6月10日望安島，將於晚間8時個別施放10分鐘花火秀。（場次時間地點如有異動，依澎湖國際海上花火節粉絲專頁最新公告為主。）
📌最佳觀景、攝影點推薦
澎湖本島煙火施放地點為馬公觀音亭園區，官方推薦最佳觀景點是施放煙火現場的觀音亭園區，附近的馬公第一漁港、金龜頭砲台前草地、案山漁港、馬公第三漁港、重光海堤，或是搭郵輪在海上看煙火，都是建議的觀賞點與攝影點，至於推薦的遠距攝影地點則包括風櫃蛇頭山、東衛水庫及西嶼赤馬安檢站。
📌交通管制措施
澎湖花火節歷年來都吸引了大量的遊客前往，為了讓活動順利進行，澎湖縣政府也將進行交通管制，並且於開幕、閉幕2場次提供接駁車。交通管制的實施地點位於觀音亭園區周遭，管制時間為晚上18點至22點，至於參與開閉幕想要搭乘接駁車的民眾，可以於國際廣場新店路側、公車舊調度站乘車，接駁車的服務時間為晚上19點至22點30分。
📌廁所地圖曝光
人有三急！一定要事先打聽好廁所位置，主辦單位貼心在活動地圖中標示出廁所位置，在觀音亭主場的花火市集兩端分別有公廁及流動廁所，由觀音亭往外找，最近的廁所在馬公轉運站，稍遠的有北甲北辰宮、洪根深美術館旁公廁、澎湖醫院等處，讓遊客行方便之事，需注意部分廁所需配合店面營業時間開放。
📌戶外電影
今年正好是迪士尼100周年，2023澎湖花火節不只米奇米妮會乘著煙火、無人機在空中和大家打招呼，米奇米妮的迪士尼好夥伴也會出現在戶外電影活動中，預計在周一、周四煙火施放前，播放《黑豹》、《動物方城市》、《大英雄天團》、《冰雪奇緣2》、《玩具總動員》、《海洋奇緣》、《腦筋急轉彎》等7場。
📌10場演唱會
今年花火節特別邀請在地表演團體以及知名藝人共襄盛舉，為花火節活動現場帶來歡樂與活力。今（20）重頭戲開幕場，演出藝人有人氣歌手蕭秉治、「鼓鼓」呂思緯及《聲林之王》柏霖。6月29日閉幕場，演出藝人則是金曲歌后曹雅雯、創作才女魏嘉瑩。
另外在五月、六月還有5場企業贊助場次，出演藝人分別有陳忻玥、張語噥、關詩敏、李唯楓、白安。吉貝、七美與望安也都在施放煙火時有演唱會，演出藝人分別為唐儷、向蕙玲及謝金晶。
📌交通資訊
如果民眾沒有購買旅行社的套裝行程，也可以選擇自行規劃搭乘飛機、船運往返台灣與澎湖。如果是搭乘飛機的話，可以選擇立榮航空或是華信航空，交通時間約1個小時，機票售價約3000元至4000元不等。不過，因為澎湖花火節是旅遊旺季，因此機票通常要提早2個月預定，或是詢問航空公司是否有餘票釋出。
至於想要搭船前往澎湖的民眾，可以參考嘉義布袋港的滿天星、太吉之星、凱旋海運台澎航班，距離澎湖較近，交通時間為1個小時至1.5個小時左右。而若是從高雄港出發的民眾，則交通時間約4個小時至6個小時，不過高雄港台華輪澎湖直航班為大型輪船，民眾可以選擇較為舒適的特等艙、頭等艙等位置。
而在來到澎湖本島後，因為大眾運輸較不發達的緣故，民眾可以在地租車遊歷，機車的租車價格約350元至450元左右。當然，民眾如果覺得自行訂購車票與住宿太麻煩，如今也有不少旅行社推出「自由行」服務，由旅行社代為訂購往返的機票與飯店，其餘行程由民眾自由規劃。
🔴澎湖飛機班表查詢：
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