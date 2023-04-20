獨／挺于美人參選立委！沈玉琳「送俠女進國會」 允諾捐贈50萬
知名主持人于美人今（20）日宣布參選萬華、中正區立委，目前仍有節目在身的她，演藝工作不受影響，會照常如約進行，和她一起主持《我就問 你正常嗎？》的搭檔沈玉琳，對於好友參選首度表態支持，他笑說願意站台幫忙拉票，甚至想捐款政治獻金50萬元，不過，于美人提醒政治獻金有上限，個人捐款給同一參選人不得超過10萬元，他會捐出依法律規定的最高額度上限，全力支持好友。
記者江芷稜/綜合報導
沈玉琳說，每週三固定錄影都會跟于美人碰面，曾就參選立委一事深聊，他闖蕩演藝圈數十年，看盡政治圈民代百態，對於于美人從政一事，「我們就是全力祝福與支持，身為她的partner，我非常看好她」，並表示若符合對方需求，將義不容辭站台和拉票，不避諱沾染政治色彩。
沈玉琳笑說，搭檔于美人是「正義的化身」，對時事很有想法，目前還就讀宗教研究所，每週碰面聊天就像救贖自己的靈魂，「說女神有點怪，這樣正義與善良的人應該是女俠」，她若能進入國會，必定是一股政治清流。他分析選舉現況，認為民眾已經厭倦藍綠惡鬥，于美人參選可說是異軍突起，加上知名度高，該選區目前無明顯對手，可以大吸不同政黨選票，能當選機率很高。
由於兩人主持的節目《我就問 你正常嗎？》，內容以兩性、婚姻為主題，並不涉及政治話題，于美人表示會照常錄影工作，沈玉琳也認為她參選對節目內容不會影響，「每逢選舉都會造成對立，應該維持正常生活步調，我會全力支持她，希望把她送進國會」。