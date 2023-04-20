發炎性腸道疾病非腸胃炎　反覆腹瀉還提高腸癌機率

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腸道發炎致關節、皮膚、關節有問題 提高腸癌機率發炎性腸道疾病（Inflammatory bowel disease，IBD）分為潰瘍性結腸炎與克隆氏症，屬於免疫失調疾病。林敬斌主任表示，在台灣，潰瘍性結腸炎盛行率高於克隆氏症，好發於20多歲年輕人，男性機率高於女性，且值得注意的是，每年都會增加4.8%病患，有增加的趨勢。
發炎性腸道疾病的發生原因不明，可能與基因缺陷、不當使用藥物有關，林敬斌主任認為，與飲食西化導致腸道菌相失調也有關。若未及時診治，還會附帶引起全身性反應，除了肛門瘻管、肛門膿瘍、腸道狹窄等腸道症狀之外，皮膚、關節、眼睛也可能出現合併症。
特別的是，由於腸道慢性發炎，容易導致黏膜變性，增加罹患大腸癌的機率，尤其罹病時間越長、腸道侵犯越多、合併症多者，腸癌風險更高。
雖然同屬發炎性腸道疾病，克隆氏症與潰瘍性結腸炎仍有不同，林敬斌主任進一步解釋，潰瘍性結腸炎發作侷限於直腸大腸段；克隆氏症則是全腸道（大、小腸）都會侵犯，發生併發症的機率較高，需要腸道整形手術機會高。
生物製劑持續緩解症狀 助黏膜癒合降低手術風險中重度發炎性腸道疾病病友，由於需經常跑廁所，嚴重影響生活品質，工作、交友、心情都會受打擊。幸好針對發炎性腸道疾病的治療藥物越來越多元，從傳統抗發炎藥物到類固醇、免疫調節劑、免疫抑制劑等，還有較新的生物製劑，且健保多數都有給付，可以幫助病友治療達標，亦即持續緩解症狀，影像與病理學檢查顯示黏膜癒合，手術、住院與復發機率降低，有機會減少或停用類固醇，病友也能擁有正常的生活。
其中，針對較嚴重、預後差的潰瘍性結腸炎病友，國際治療指引建議採取倒金字塔方式，一開始就先以生物製劑治療。目前臨床可用的生物製劑種類多，包含半個月、一個月、三個月一針等不同施打頻率；皮下注射與靜脈注射等不同施打方式；也有針對不同發炎細胞激素作用的不同機轉藥物，醫師會根據病患病況、生活習慣職業與療效而調整藥物。
然而囿於健保資源，林敬斌主任坦言，目前中重度發炎性腸道疾病病友使用傳統藥物的療效反應不佳，導致病情反覆發作，或對傳統藥物無法耐受時，才能使用生物製劑。
健保停藥期間復發率高 醫籲延長生物製劑給付時間健保針對中重度發炎性腸道疾病病友給付生物製劑，實屬一大德政，然而對比其他乾癬、類風濕性關節炎等自體免疫疾病、使用年限為2年，發炎性腸道疾病的患者處在劣勢。林敬斌主任指出，發炎性腸道疾病使用生物製劑僅給付1年，時間到，無論症狀輕重都必須停藥，很多病患反而在這段停藥時間復發，甚至不得不加重使用類固醇，影響病況長期的穩控性，呼籲政府能再多給病友一些關懷與幫助。
林敬斌主任更分享，曾遇過一位病友，原本有嚴重的腸道潰瘍與關節炎症狀，持續在風濕免疫科治療，但因為腸道出血太嚴重，轉至門診治療，後來還出現肛門膿瘍、瘻管症狀，便使用生物製劑治療，治療兩年後病情已穩定，生活也步上軌道。該病友曾因出門就得找廁所而足不出戶，到現在不但願意出門，還想去當志工照顧長輩，轉變之大讓醫護人員都感到非常欣慰。
民眾若有反覆性腹瀉、有便意卻便秘等異常排便狀況，林敬斌主任建議應就醫檢查，只要進行鈣衛蛋白檢查、膠囊內視鏡進行全腸道的影像學檢查，便可找出是否為發炎性腸道疾病。一旦確診發炎性腸道疾病也不用怕，隨著醫藥進步，目前有很多藥物可幫助降低發炎、穩控疾病，實現腸道黏膜的目標。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57431
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