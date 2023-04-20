Ella備戰《浪姐4》！與老公分房睡 爆料勁寶大嘴巴險洩密
Ella（陳嘉樺）正在大陸錄製綜藝節目《乘風破浪2023》（即《浪姐4》），月底也將推出電影《速命道》工作滿檔的她，今（20）日以「好眠大使」身分出席代言寢具開箱活動。為了好好準備錄製節目，Ella還特別與結婚11年的老公解孵分房睡，還透露勁寶適應力極佳，超怕他提早爆出Selina懷孕的消息。
記者吳雨婕/台北報導
Ella分享近來因為工作太忙，大陸、台灣兩邊跑，兒子勁寶也跟著一起，她稱讚兒子是很好的旅伴，適應力非常好，「他自己會交朋友，跟各個姊姊們相處很好。」接著透露勁寶交友廣闊不說，還是個「大嘴巴」，「那時候Selina傳超音波照給我看，勁寶剛好看到，他就說『我知道那是什麼，那是小寶寶』，他太聰明了。」為了怕勁寶到處跟人提起此事，所以Ella輕描淡寫的對勁寶提到，超音波照是朋友的寶寶，刻意不提Selina，讓她感嘆：「真的防盜防賊防勁寶。」被問到Selina懷孕近況，Ella脫口：「要相信她身邊的人，小V（小徐）會好好照顧她。」說完才發現不小心爆料了Selina男友小徐的英文名字，讓她趕緊致歉：「老婆（Selina），對不起。」
針對參與錄製《乘風破浪2023》，Ella直言累是一定的，「早就做好心理準備，很多要煩惱的事情，我只能說有享受這個過程，學習到很多。」Ella也透露錄製節目期間，都是住宿舍，就算有時間回到休息，也都與解孵分房睡，「我先生希望我好好睡，這段時間我真的有一個很棒的隊友，24小時照顧勁寶。」